【ESC英國製皂】香氛保濕護手霜-知更鳥(葡萄柚香)-75ml

．前調：葡萄柚 ．中調：百合、檸檬 ．後調：玉蘭、玫瑰 ✔專為「肌 ✔乳油木果油保濕成分 ✔珍貴蘆薈精華、蜂蠟精華添加 ✔洗手也不會沖掉，不需常常補擦 ✔英國調專業調香，療癒的香味讓生活更有儀式感 ✔100%英國原裝進口 ✔純植物油製成，符合純素友善製造 ✔100%可回收材質，不含塑料 ✔長期手乾、乾裂、脫皮首選，冬天都靠它 ✔質地輕盈好吸收，形成隱形保護膜，守護您的雙手 ✔洗手也不會沖掉，不需常常補擦 ✔多款幸福香氛．送禮心意首選
淡雅香氛．保濕不黏膩
優惠售價
NT$399
NT$650
商品編號: esc_handcream_gardeners-grapefruit_75
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商品介紹





 

規格說明

【使用方法】

護手霜的用量約為五元大小！ 首先將護手霜擠在手心，用雙手塗抹均勻，這樣能讓護手霜升溫，肌膚更容易吸收。 塗抹時要針對易乾燥的手背重點加強，建議輕柔搓揉雙手減少傷害肌膚。

【商品規格】

．品名：香氛保濕護手霜-知更鳥(葡萄柚香)-75ml
．規格：
．容量：75ML
．款式：4款
．保存期限：5年
．製造日期：標示於包裝


【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。


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【英國製皂】英國香氛護手霜 75g | 共4款
一抹鎖水，隱形守護雙手

──乳油木果油保濕成分
──珍貴蘆薈精華、蜂蠟精華添加
──洗手也不會沖掉，不需常常補擦
──英國調專業調香，療癒的香味讓生活更有儀式感

★100%英國原裝進口
★純植物油製成，符合純素友善製造
★100%可回收材質，不含塑料

★長期手乾、乾裂、脫皮首選，冬天都靠它
★質地輕盈好吸收，形成隱形保護膜，守護您的雙手
★洗手也不會沖掉，不需常常補擦
★多款幸福香氛．送禮心意首選

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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