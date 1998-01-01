【Enchanteur】艾詩香氛爽身粉(粉)(玫瑰茉莉)(浪漫花香)-50g

▌玫瑰茉莉(粉) | 浪漫花香 | 浪漫溫柔花香調
．前調：柑橘、橙子、紫羅蘭葉、白松香
．中調：茉莉、玫瑰、洋槐、晚香玉、玲蘭、康乃馨、含羞草
．後調：檀香、鳶尾草、橡苔、香草、琥珀麝香

✔清新自然乾爽
✔天然香氣、不過份濃郁
✔極細緻滑順粉末，舒緩肌膚不適感
✔長達3小時的持久清新感！
法國香氛 × 清新乾爽
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商品編號: enchanteur_aql_talc_pink-romantic_50
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商品介紹

 


 

規格說明

【使用方法】
淋浴或理髮後，適量的沾取並鋪灑在頸部、頭部或身上其他所需部位

【商品規格】
．品名：艾詩 香氛爽身粉
．規格：約4 cm * 4 cm * 20cm
．容量：50g/200g
．50g： 2 * 2* 10cm
．200g： 5.5 * 5.5 * 22cm
．款式：3款
．保存期限：3年
．製造日期：標示於包裝


【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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[ Enchanteur艾詩 ] 法國天然香氛品牌
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輕輕一噴，為您的肌膚穿上輕柔香水香氛

 

▌艾詩 香氛爽身粉50g/200g 全系列共3款
-清新自然乾爽
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▌玫瑰茉莉(粉) | 浪漫花香 | 浪漫溫柔花香調

．前調：柑橘、橙子、紫羅蘭葉、白松香
．中調：茉莉、玫瑰、洋槐、晚香玉、玲蘭、康乃馨、含羞草
．後調：檀香、鳶尾草、橡苔、香草、琥珀麝香

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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