【Enchanteur】艾詩香氛爽身粉(藍)(玫瑰晚香玉)-50g

【使用方法】

淋浴或理髮後，適量的沾取並鋪灑在頸部、頭部或身上其他所需部位

【商品規格】

．品名：艾詩 香氛爽身粉

．規格：約4 cm * 4 cm * 20cm

．容量：50g/200g

．50g： 2 * 2* 10cm

．200g： 5.5 * 5.5 * 22cm

．款式：6款

．保存期限：3年

．製造日期：標示於包裝



【注意事項】

．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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[ Enchanteur艾詩 ] 法國天然香氛品牌

──法國香氛 × 清新乾爽



輕輕一噴，為您的肌膚穿上輕柔香水香氛

▌艾詩 香氛爽身粉50g/200g 全系列共6款

-清新自然乾爽

-天然香氣、不過份濃郁

-極細緻滑順粉末，舒緩肌膚不適感

-長達3小時的持久感！

▌玫瑰晚香玉(藍)

．前調：水蜜桃、李子

．中調：晚香玉、梔子花、茉莉花

．後調：香草、麝香