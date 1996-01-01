【Enchanteur】艾詩香水香氛洗髮精(紫)(鳶尾花玫瑰)(誘惑花香)-650ml

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【使用方法】
1 先梳頭：先將頭髮梳順，讓髮尾不打結。
2 使用洗髮精：先把洗髮精適量倒在手掌上，將洗髮精搓揉起泡後，再抹在頭髮上並用指腹輕輕按摩頭髮，搓揉出泡沫後再用清水將洗髮精沖掉。
【商品規格】
品名：艾詩香水香氛洗髮精
容量：650ml
規格：
4.5 * 4.0 * 17cm
款式：3款
保存期限：5年
製造日期：標示於包裝
【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
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【Enchanteur艾詩】法國天然香氛品牌
──法國香氛 × 清新持香
▌艾詩 香水香氛洗髮精650ml 全系列共3款
-天然香氣、不過份濃郁
-極致柔順，好梳理不毛躁
-迷人光澤，亮麗動人
乳油木果脂：從髮芯深層滋養秀髮，增加柔順光澤。
杏仁油萃取：溫和親膚，具優異保濕作用。
維生素B5：能幫助髮絲柔軟順絲，不易毛躁。
▌玫瑰茉莉(粉) | 浪漫花香 | 浪漫溫柔花香調
．前調：玫瑰
．中調：佛手柑
．後調：麝香
▌玫瑰鈴蘭(黃) | 魅力花香 | 知性花果香調
．前調：鈴蘭
．中調：柑橘
．後調：雪松、麝香
▌鳶尾花玫瑰(紫) | 誘惑花香 | 性感花香木質調
．前調：橙花
．中調：鳶尾花
．後調：麝香
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)