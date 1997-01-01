【德美醫研】長效舒敏保濕乳霜-100ml

【使用方法】

每天早晚洗澡後使用，亦可用於乾燥處加強。

臉部肌膚亦可使用

【商品規格】

品名：長效舒敏保濕乳霜

成分：沒藥醇、維他命B3、F、分子釘

規格：3.5 x 3.5 x 16.5 cm

容量：100g、450g

保存期限：3年

製造日期：標示於瓶身

【注意事項】

．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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【德美醫研】長效舒敏保濕乳霜100g / 450g

──深層保濕

──舒緩敏弱乾癢

──好吸收不黏膩

【DERMA + LAB 德美醫研】

專為亞洲「敏弱肌膚」研發設計

200多位研究人員 與 皮膚科醫師共同研發！

全系列產品，不含致敏物，我們承諾

─不含人工香料

─不含PARABEN類防腐劑

─不含酒精

長效舒敏保濕乳霜

以「沒藥醇」為基底，能舒緩因天氣寒冷、肌膚水分流失造成的乾癢不適，搭配「維他命B3」、「維他命F」等保濕修護成分，能舒緩反覆乾癢，專業「分子釘」成分，能強化脂質連結，修護同時維持肌膚屏障。