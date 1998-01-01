【淨淨】淨手護 抗菌保濕噴霧-100ml

✔荳荳粉刺 ✔敏弱不適 ✔急救保濕 ✔寶寶抗菌
✔有效抗菌、滋潤保濕
✔政府核定肌膚安全成分 『繖花醇』 親膚抗菌
✔術前常用抗菌成分 CHG 添加
✔保養級保濕成分添加
✔深層滋潤、撫平乾澀
✔隨身瓶100ＭＬ隨身帶著走
✔肌膚保濕、抗菌通通有
淨淨 潤澤補水．抗菌保濕．舒緩修護
優惠售價
NT$170
NT$190
商品編號: clean_moist-antibacterial-spray_100
供貨狀況: 尚有庫存

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商品介紹











 

 

 

 

 

 

規格說明

【使用方法】
*成人與嬰幼兒皆適用
*可直接噴於臉部/身體等肌膚，取得最佳抗菌．保濕效果

【商品規格】

．品名：淨手護 抗菌保濕噴霧
．規格：
   100ml (隨身瓶) - 3.5 * 3.5 * 17
   500ml (補充瓶) - 6 * 6 * 19
．容量：100ml, 500ml補充瓶
．保存期限：2年
．製造日期：標示於瓶身


【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

──

[ 淨淨 clean clean ] 淨手護 抗菌保濕噴霧(無香味) 100ml / 500ml補充瓶
✔荳荳粉刺 ✔敏弱不適 ✔急救保濕 ✔寶寶抗菌
──潤澤補水
──抗菌保濕
──舒緩修護

*成人與嬰幼兒皆適用

────

▌輕輕一噴．雙效抗菌
✔舒緩：平復鎮緩
✔抗菌：雙重防護

【繖花醇】 - 親膚抗菌．平衡油脂(衛福部核定肌膚安全成份)
【CHG】   - 溫和抗菌．加倍防護(衛福部核定肌膚安全成份)

▌3大爆水級保養精華
【維他命B5】- 瓦解粗糙，涵養水嫩
【β葡聚糖】  - 油水平衡，深層滋潤
【尿囊慌】    - 舒緩不適，撫平乾澀

────

▌拒絕添加易刺激/爭議成分
❌三氯沙 ❌MI/MCI防腐劑 ❌EDTA金屬離子蜇合劑 
❌SLS/SLES ❌酒精 ❌人工香精 ❌人工色料 ❌礦物油

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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