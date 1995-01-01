【淨淨】護敏無泡潔顏露-20ml

▌使用方法

1、取2cm寬約1元硬幣大小至掌心

2、輕柔按摩全臉

3、再以清水沖洗乾淨

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▌主要成分

【潔淨：極致溫和，無泡潔顏科技】

無泡技術：橄欖乳化劑+潔膚因子，溶解髒缺

極致溫和：比胺基酸更柔和的清潔

不傷害屏障：維持肌膚健康保護膜

【護敏：植萃精華，雙效舒緩】

積雪草萃取：舒緩泛紅、修護屏障

桃柘酚：植萃抗菌，保護肌膚健康

【呵護：保養級凝露、清潔即保養】

保養級凝露：絲滑質地、輕盈好推、好沖不殘留

天然保濕因子：洗後肌膚持續水潤不緊繃

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▌商品規格

品名：護敏無泡潔顏露20ml

容量：20ml/150ml

規格：

20ml：3.5 x 3.5 x 9 cm

150ml： 5 x 5 x 17 cm

保存期限：3年

製造日期：標示於瓶身

▌注意事項：

‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。



