【淨淨】護敏無泡潔顏露-20ml

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▌使用方法
1、取2cm寬約1元硬幣大小至掌心
2、輕柔按摩全臉
3、再以清水沖洗乾淨
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▌主要成分
【潔淨：極致溫和，無泡潔顏科技】
無泡技術：橄欖乳化劑+潔膚因子，溶解髒缺
極致溫和：比胺基酸更柔和的清潔
不傷害屏障：維持肌膚健康保護膜
【護敏：植萃精華，雙效舒緩】
積雪草萃取：舒緩泛紅、修護屏障
桃柘酚：植萃抗菌，保護肌膚健康
【呵護：保養級凝露、清潔即保養】
保養級凝露：絲滑質地、輕盈好推、好沖不殘留
天然保濕因子：洗後肌膚持續水潤不緊繃
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▌商品規格
品名：護敏無泡潔顏露20ml
容量：20ml/150ml
規格：
20ml：3.5 x 3.5 x 9 cm
150ml： 5 x 5 x 17 cm
保存期限：3年
製造日期：標示於瓶身
▌注意事項：
‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
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【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)