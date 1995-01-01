【淨淨】護敏無泡潔顏露-150ml

【淨淨 clean clean】護敏無泡潔顏露150ml
──適用膚質：乾性肌、超敏弱肌、醫美保養後
──無泡潔顏，極致溫和呵護
──✔刺病不適✔洗後臉紅紅✔乾燥緊繃、脫皮


✔極致溫和無泡潔顏科技
✔橄欖乳化劑+潔膚因子溶解髒汙
✔比胺基酸更柔和的清潔，維持肌膚健康保護膜
✔雙效舒緩植萃精華，積雪草萃取+桃柘酚植萃抗菌保護肌膚
✔保養級凝露質地，絲滑好推好沖洗。
✔【適合膚質】：乾性肌、超敏弱肌、醫美保養後
✔無皂鹼、SLS/SLES等爭議成分、使用更安心
✔致喜歡極致呵護的你。
✔【使用方式】：乾手乾臉、無須搓揉起泡
✔按摩後以清水沖洗乾淨即可。
淨淨 無泡潔顏，極致溫和呵護
NT$550
NT$670
商品編號: clean_face-wash_gel_150
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商品介紹

規格說明

▌使用方法
1、取2cm寬約1元硬幣大小至掌心
2、輕柔按摩全臉
3、再以清水沖洗乾淨

───

主要成分

【潔淨：極致溫和，無泡潔顏科技】
無泡技術：橄欖乳化劑+潔膚因子，溶解髒缺
極致溫和：比胺基酸更柔和的清潔
不傷害屏障：維持肌膚健康保護膜

【護敏：植萃精華，雙效舒緩】
積雪草萃取：舒緩泛紅、修護屏障
桃柘酚：植萃抗菌，保護肌膚健康

【呵護：保養級凝露、清潔即保養】
保養級凝露：絲滑質地、輕盈好推、好沖不殘留
天然保濕因子：洗後肌膚持續水潤不緊繃

───

▌商品規格

品名：護敏無泡潔顏露150ml
容量：20ml/150ml
規格：
20ml：3.5 x 3.5 x 9 cm
150ml：  5 x 5 x 17 cm 
保存期限：3年
製造日期：標示於瓶身

▌注意事項： 

‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。


 

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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