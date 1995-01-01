【淨淨】胺基酸深層潔顏乳-120ml

此商品參與的優惠活動
▌使用方法
1、取2cm寬約1元
2、加水後輕柔按摩全臉
3、再以清水沖洗乾淨
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▌商品規格
品名：胺基酸深層潔顏乳
容量：20ml/120ml
規格：
20ml：3 x 3 x 12 cm
120ml：5 x 4 x16 cm
保存期限：3年
製造日期：標示於瓶身
▌注意事項：
‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
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【淨淨 clean clean】胺基酸深層潔顏乳120ml
──適用膚質：一般膚質、油性肌、中性/混合肌
──淨化控油．油水平衡真乾淨
──✔粉刺多 ✔易出油 ✔易冒痘
✔日本2in1複方胺基酸配方：深層清潔洗去油光
✔保護肌膚屏障，去油淨化，毛孔深呼吸
✔雙效控油調理：柳蘭+檸檬香桃木來自阿爾卑斯山上的高山植物
✔植萃呵護調理：複合PCA保濕因子，提升洗後滋潤感，乾淨不乾澀
✔維持肌膚最佳油水平衡，舒緩肌膚不適
✔無皂鹼、SLS/SLES等爭議成分、使用更安心
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【主要成分】：
【淨化：複方胺基酸配方】
深層清潔、洗去油光
日本2in1複方胺基酸配方，2種胺基酸搭配，保護肌膚屏障，去油淨化，毛孔深呼吸
【控油：柳蘭+檸檬香桃木】
雙效調理控油
來自阿爾卑斯山上的高山植物，雙效控油調理
經證實能幫助控油，穩定膚況，減少致痘
【調理：PCA+甘草酸】
複方調理、植萃呵護
複合PCA保濕因子：提升洗後滋潤感、乾淨不乾澀
甘草酸二鉀：舒敏鎮定、穩定膚況
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)