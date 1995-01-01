【淨淨】胺基酸深層潔顏乳-120ml

▌使用方法

1、取2cm寬約1元

2、加水後輕柔按摩全臉

3、再以清水沖洗乾淨

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▌商品規格

品名：胺基酸深層潔顏乳

容量：20ml/120ml

規格：

20ml：3 x 3 x 12 cm

120ml：5 x 4 x16 cm

保存期限：3年

製造日期：標示於瓶身

▌注意事項：

‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。



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【淨淨 clean clean】胺基酸深層潔顏乳120ml

──適用膚質：一般膚質、油性肌、中性/混合肌

──淨化控油．油水平衡真乾淨

──✔粉刺多 ✔易出油 ✔易冒痘

✔日本2in1複方胺基酸配方：深層清潔洗去油光

✔保護肌膚屏障，去油淨化，毛孔深呼吸

✔雙效控油調理：柳蘭+檸檬香桃木來自阿爾卑斯山上的高山植物

✔植萃呵護調理：複合PCA保濕因子，提升洗後滋潤感，乾淨不乾澀

✔維持肌膚最佳油水平衡，舒緩肌膚不適

✔無皂鹼、SLS/SLES等爭議成分、使用更安心

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【主要成分】：

【淨化：複方胺基酸配方】

深層清潔、洗去油光

日本2in1複方胺基酸配方，2種胺基酸搭配，保護肌膚屏障，去油淨化，毛孔深呼吸

【控油：柳蘭+檸檬香桃木】

雙效調理控油

來自阿爾卑斯山上的高山植物，雙效控油調理

經證實能幫助控油，穩定膚況，減少致痘

【調理：PCA+甘草酸】

複方調理、植萃呵護

複合PCA保濕因子：提升洗後滋潤感、乾淨不乾澀

甘草酸二鉀：舒敏鎮定、穩定膚況

