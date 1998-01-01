【淨淨】剋菌液-500ml(十倍濃縮瓶)

【使用方法】

噴灑於物體表面、或是環境後，待自然風乾，或是使用衛生紙擦拭即可

【商品規格】

品名：淨淨剋菌液

規格：

100ml：3.5 * 3.5 * 16.5cm

300ml：4.5 * 4.5 * 25cm

容量：100ml / 300ml

保存期限：1年

製造日期：標示於瓶身



【注意事項】

．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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【淨淨 clean clean】剋菌液100ml(隨身瓶) / 300ml(居家瓶)

─SGS＆台美檢驗，有效殺菌99%

─消毒殺菌、除臭、分解異味

─專利氣壓瓶，大範圍消毒

-2020 SNQ認證、Uber指定品牌

-10倍高濃縮、可調成5公升剋菌液！

-加水調配、1瓶不到$50，環保省荷包！

-專利氣壓瓶！大範圍超省力

適用環境＆物品

-餐具桌面

-廁所消毒

-環境除臭

-奶瓶奶嘴

-積木玩具

-垃圾廚餘桶

-常觸碰公物

-大門把手

-隨身物品

【實驗證明】

淨淨剋菌液能有效抑制：腸病毒、諾羅病毒、大腸桿菌、沙門氏桿菌、白色念珠菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌

【使用Q＆A】

Q1-使用起來好像有漂白水的味道？跟一般市售漂白水有什麼不同呢?

A1.次氯酸水略帶淡淡的氯味，就像我們日常熟悉的漂白水味或是泳池的消毒水味，那是次氯酸水本身原始的味道，經過一段時間與空氣接觸後，就會慢慢淡化，是無毒害的！一般市售含有酒精、香精成份才不建議直接噴寶寶。市售漂白水pH值達9以上，殺菌時間約需數分鐘～數小時，有效氯濃度約5萬ppm，而即使稀釋使用，對組織細胞有侵蝕性，有高殘留特性，更會形成三鹵甲烷等對人體有害之物質。相較於此，淨淨是一種弱鹼性電解水，次氯酸含量為50ppm，與有機物或細菌、病毒接觸後，就會瞬間變成普通的水。

Q2.淨淨有通過什麼檢驗嗎？

A2.淨通過多項安全檢測、包含口腔黏膜、口服無毒、皮膚等，通過多項檢驗報告SGS、台美檢驗以及SNQ國家品質獎。

Q3.淨淨使用期限與保存方式？

A3.有效期限為1年，建議開封後儘速完畢，並存放在陰涼處，避免陽光照射。為保持最佳抗菌品質，請勿自行使用透明之容器或其他水容器做產品上的分裝，將導致產品的有效成分光解，還原成水，失去消毒抗菌之效力。淨淨所使用的白色水容器擁有抗酸鹼及良好避光性，在產品保存上擁有完整的抗菌消毒效果。