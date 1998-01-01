【盒損良品】【FARCOM】矯色平衡洗髮露300ml(染後髮，頭髮泛黃退色專用)

＃專為「冷色調、藍色、亞麻綠、灰白髮」退色後專用 ＃矯色平衡 x 保溼修護，中和泛黃色調，維持染後完美髮色 ＃富含「平衡泛黃成分」、「草綿籽油修護保濕成分」

100%希臘原裝進口 中和泛黃．重現染後髮色

優惠售價 NT$199 NT$800

商品編號: aof_farcom_shampoo_silverfix_300

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