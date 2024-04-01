【即期良品】效期至西元2024年/08月/31日 （數量極少即將售完）

【美娜圖塔】紅石榴緊緻身體乳

容量：

250ml

成分：

萃取有機紅石榴籽油，富含礦物質、石榴多酚及維生素E等，能強化防禦形成肌膚保護膜。獨特甘蔗、甜橙果及糖槭萃取等天然植萃成分，源源不絕迅速補充肌膚所需水分，軟化角質，防治細胞老化，使肌膚水潤柔嫩充滿彈性，瞬間恢復明亮光澤。清爽無負擔的質地，易吸收且強化肌膚保濕，沐浴後將壓頭往右轉並下壓方式壓出身體乳，用指腹的力量按摩，不僅能舒緩身體肌理，淡淡的香味對於鎮定心情也很有幫助。使用完畢將壓頭往左轉即可固定保存，讓有效成分更持久。



使用方式：

塗抹後輕輕按摩至吸收，淡淡的香味對於調劑身心也很有幫助。