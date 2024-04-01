【即期良品】紅石榴緊緻身體乳250ml(歐盟有機認證)-2024.08

通過歐盟敏感肌膚檢測
歐盟有機成份認證
無添加酒精
無添加礦物油
無添加PARABEN防腐劑
無添加致敏香精
100%希臘原裝進口 效期：2024.08
優惠售價
NT$169
NT$800
商品編號: specials_mea_natura_pome_bodylotion_250
供貨狀況: 尚有庫存

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商品介紹

【即期良品】效期至西元2024年/08月/31日 （數量極少即將售完）

【美娜圖塔】紅石榴緊緻身體乳

容量：
250ml

成分：
萃取有機紅石榴籽油，富含礦物質、石榴多酚及維生素E等，能強化防禦形成肌膚保護膜。獨特甘蔗、甜橙果及糖槭萃取等天然植萃成分，源源不絕迅速補充肌膚所需水分，軟化角質，防治細胞老化，使肌膚水潤柔嫩充滿彈性，瞬間恢復明亮光澤。清爽無負擔的質地，易吸收且強化肌膚保濕，沐浴後將壓頭往右轉並下壓方式壓出身體乳，用指腹的力量按摩，不僅能舒緩身體肌理，淡淡的香味對於鎮定心情也很有幫助。使用完畢將壓頭往左轉即可固定保存，讓有效成分更持久。


使用方式：
塗抹後輕輕按摩至吸收，淡淡的香味對於調劑身心也很有幫助。

【mea natura 美娜圖塔】紅石榴緊緻身體乳250ml(英國土壤協會、瑞士IMO有機認證)

【mea natura 美娜圖塔】紅石榴緊緻身體乳250ml(英國土壤協會、瑞士IMO有機認證)

【mea natura 美娜圖塔】紅石榴緊緻身體乳250ml(英國土壤協會、瑞士IMO有機認證)

 

 

 

規格說明

容量：
250ml

保存期限：
3年

產地：
Made In Greece(100%希臘原裝進口)

其他：
歐盟有機成分認證
通過歐盟實驗室敏感肌膚檢測
無添加PARABEN防腐劑與DIMETHICONE矽靈
無添加S.L.S 與 S.L.E.S界面活性劑
無添加Mineral Oil礦物油
無添加PHTHALATE塑化劑
無添加SILICONE矽膠

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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