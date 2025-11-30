【即期良品】【Enchanteur】艾詩香水香氛身體乳(紫)(鳶尾花玫瑰)(誘惑花香)-200ml

此商品參與的優惠活動
【使用方法】
洗澡後，取適量於肌膚按摩畫圈至吸收為止
【商品規格】
品名：艾詩香水香氛身體乳
容量：200ml / 250ml / 400ml / 500ml
規格：
200ml ：4.5 * 4.0 * 17cm
250ml ：4.7 * 4.2 * 18cm
400ml ：5.5 * 5.0 * 21.5cm
500ml ：5.8 * 5.3 * 22cm
款式：3款
保存期限：3年
製造日期：標示於包裝
【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
[ Enchanteur艾詩 ] 法國天然香氛品牌
──法國香氛× 持香不黏膩
▌艾詩 香氛爽身粉200ml / 250ml / 400ml / 500ml 全系列共3款
-天然香氣、不過份濃郁
-清爽好吸收不黏膩
-長時間的持久清新感！
玫瑰精華：富含維生素A、B、C、E、K等，能深層補水，讓肌膚保持光滑Q彈
橄欖油精華：富含維生素A、D、E、K，能滋潤肌膚，深層修護。
蘆薈精華：能直達肌膚深層，修護舒緩並強化保護力。
▌鳶尾花玫瑰(紫) | 誘惑花香 | 性感花香木質調
．前調：佛手柑、茉莉花、桃子、百香果
．中調：鳶尾花、茉莉花、玫瑰
．後調：雪松、麝香、香草
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)