｜四月活動限定組合｜【德美醫研】長效舒敏保濕乳霜-450ml+100ml

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【使用方法】
每天早晚洗澡後使用，亦可用於乾燥處加強。
臉部肌膚亦可使用
【商品規格】
品名：長效舒敏保濕乳霜
成分：沒藥醇、維他命B3、F、分子釘
規格：3.5 x 3.5 x 16.5 cm
容量：100g、450g
保存期限：3年
製造日期：標示於瓶身
【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
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【德美醫研】長效舒敏保濕乳霜100g / 450g
──深層保濕
──舒緩敏弱乾癢
──好吸收不黏膩
【DERMA + LAB 德美醫研】
專為亞洲「敏弱肌膚」研發設計
200多位研究人員 與 皮膚科醫師共同研發！
全系列產品，不含致敏物，我們承諾
─不含人工香料
─不含PARABEN類防腐劑
─不含酒精
長效舒敏保濕乳霜
以「沒藥醇」為基底，能舒緩因天氣寒冷、肌膚水分流失造成的乾癢不適，搭配「維他命B3」、「維他命F」等保濕修護成分，能舒緩反覆乾癢，專業「分子釘」成分，能強化脂質連結，修護同時維持肌膚屏障。
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)