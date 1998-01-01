【Medimix】印度皇室藥草美肌皂-寶貝美肌皂(淺綠)-125g

▌商品規格

品名：【Medimix】印度美肌皂寶貝美肌皂(淺綠)

容量：單入125g

規格：9 * 6 * 3cm

保存期限：3年

製造日期：標示於瓶身

▌使用方法

沐浴時，可將皂塗抹在沐浴巾或沐浴球上，搓揉出泡沫後使用，再以清水沖淨

▌注意事項：

‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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【印度Medimix】皇室藥草浴美肌皂(印度皂)125g

── 台灣正品現貨、保證正貨非假貨、包裝完整

── 印度國民品牌，多種草本植物配方精製而成

── 質地溫和，洗後不乾澀、不黏膩殘留

── 淡淡的藥草香氣，洗起來超療癒

── 杜拜帆船飯店指定專用

*此肥皂有分很多種版本(內銷版、外銷版、手工版等等..)，所以皂體與包裝都可能不太相同，且因此款為天然草本配方，會隨著時間顏色會略有改變，但產品功效不變，請不介意的買家在下單