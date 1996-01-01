【Gloria】竹枝擴香-土耳其咖啡-150ml

【使用方法】

打開瓶蓋並放入擴香棒於瓶中。

為了延長擴散器的使用壽命，請遠離陽光直射、高溫和氣流。



【商品規格】

．品名：Gloria - 竹枝擴香

．規格：5.5 x 5.5 x 24 cm

．容量：150ml

．保存期限：5年

．製造日期：標示於瓶身



【注意事項】

．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。