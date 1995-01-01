【GA黃金甲】白藜蘆醇飲-｜春｜-16包(盒裝)

【關於白藜蘆醇飲Q&A】

Q：白藜蘆醇感覺是女生美容專屬？我適合補充嗎？

A：搜尋看看「白藜蘆醇」這個原料，你會發現有非常多厲害的功效，也有很多實驗驗證實，除了是很棒的營養補給，還能促進新陳代謝達到調整體質與生理機能。因此除了可以幫助青春美麗、成為全方位的健康維持聖品，運動後的代謝或病後之補養，都非常適合補充喔！

Q：白藜蘆醇飲，什麼時候補充效果較佳？

A：針對運動族群：高強度訓練／賽事後，全身熱炒燒，運動後半小時內補充效果最好。

日常營養補給：白天出門前補充，防護與活力一整天！其實需要的時候都可以，記得吃最重要！但因「白藜蘆醇飲」裡富含豐富的植萃與花青素，有人體比較敏感的情況，建議在飯後食用！

Q：請問白藜蘆醇飲 = 599杯紅酒，那會含有酒精成分嗎？

A：白藜蘆醇是從葡萄萃取出的一種非酒精成分，是一種植物抗毒素（phytoalexin），也就是天然的植物性抗生素。當植物受到環境壓力、真菌和細菌感染時，就會產生抗毒素來對抗外界的侵襲，白藜蘆醇就是其中之一。

Q：孕婦、哺乳期間適合食用白藜蘆醇飲嗎？

A：NMN本身無副作用，對NAD濃度、安全性和耐受性影響的關係，孕婦及哺乳者應避免食用。

Q：小朋友適合食用白藜蘆醇飲嗎？

A：根據衛福部最新規定反式白藜蘆醇限用於成人使用之膳食補充品，因此GA黃金甲的白藜蘆醇飲限供成人飲用。



▌食用建議

每天1包，建議中午飯後食用。

本產品因使用植萃成分，容易有產生沈澱，建議搖晃後飲用喔！

▌葷/素：全素可用

▌保存方法

請放置於乾燥陰涼處，避免潮濕及陽光直接照射

───

▌內容物成分

水、蔗糖、石榴濃縮汁、綜合莓果濃縮汁（蘋果、蔓越莓、草莓、覆盆莓、櫻桃、黑醋栗、醋栗）、綜合蔬果酵母發酵物（含花椰菜與酪梨酵母與菌發酵粉）、麥芽糊精、乳糖、反式白藜蘆醇、複合植物萃取（葡萄籽萃取、維生素C、麥芽糊精、氧化鋅、香瓜精華）、酸櫻桃萃取、香料、玉米糖膠、巴西莓萃取（巴西莓萃取、麥芽糊精）、西印度櫻桃萃取（西印度櫻桃萃取、難消化性麥芽糊精、維生素C）、紅石榴萃取（紅石榴萃取、麥芽糊精）、檸檬酸、蘋果萃取、黑醋栗萃取、櫻花萃取（麥芽糊精、櫻花萃取、維生素C、DL-蘋果酸）、蔗糖素（甜味劑）

▌商品規格

品名：白藜蘆醇飲

內容量：15公克/單包

熱量：13.6大卡/包

尺寸規格：

單包：7.5 * 14.5 * 0.5 cm

1盒(16包)：11 * 7.5 * 14.5cm

保存期限：2年

製造日期：標示於包裝

投保產品責任險字號：0504字第24AML0006723號

▌注意事項

．本品有使用植物成分，若有顏色變化及天然結晶屬正常現象，請安心食用。

．特殊疾病患者食用前，請先諮詢醫師或營養師。

．本品含有麥花粉及其製品。

．開車前與運動前請勿食用，因部分成份易助眠。

▌責任廠商資訊

．廠商資訊：瑞氏生技股份有限公司

．廠商地址：320016桃園市中壢區內定二十街76巷35號

．聯絡電話：0800-699-818

．食品業者登錄字號：H-172835070-00000-7

─────────

▌GA黃金甲 白藜蘆醇飲

-全面營養補給-白藜蘆醇+NMN

-促進新陳代謝-紅石榴+酸櫻桃+櫻桃萃取

-外顯青春亮顏-日本櫻花+巴西莓+黑醋栗

-素食可食

-改版再升級，NMN x 白藜蘆醇協同作用，強強聯手1+1>2

-專利製程－酵母發酵萃取98%白藜蘆醇，一包即可補充599杯紅酒多酚

-運動選手的秘密武器－酸櫻桃，有助於放鬆、鍛鍊後加速恢復

▌適用對象

✔️ 看重體內環保

✔️ 追求青春

✔️ 病後補養

✔️ 需增強體力

▌專利黃金複方配比

10大植萃成分，3段作用機轉

【全面營養補給】

．酵母發酵萃取：特殊專利製程， 98%白藜蘆醇，等同599杯紅酒，啟動高防護機制

【專利共生發酵技術，綜合蔬果酵母發酵物】

．含NMN：高濃度萃取，千倍濃縮精華，促進新陳代謝，維持生理機能

．專利蘋果萃取：富含多酚物質如花青素，是維他命E、抗氧化的50倍



【促進新陳代謝】

．複合植物萃取：通過歐盟食品安全局(EFSA)健康宣稱，富含多酚物、超氧化物岐化酶(SOD)、單寧酸

．石榴萃取：富含維生素C、花青素

．酸櫻桃：凍乾封存技術，100%純天然、無添加劑，運動補給聖品

．西印度櫻桃萃取：同樣豐富維生素C、有助於維持緊密度

【外顯青春亮顏】

．日本功效專利櫻花萃取：於日本櫻花，為青春美麗代名詞、富含活性成分

．巴西莓萃取：有「生命之果」、「青春之果」之美譽，多酚含量是紅酒30倍，膳食纖維是牛蒡的3倍，鐵質是豬肝的5倍，維生素C是檸檬的3倍。

．黑醋栗萃取：可增加體內體內維生素C、E的有效性，作用可為藍莓2倍、紅蘿蔔4倍，幫助擁有自然好氣色

▌GA黃金甲五大保證

-最多CEO與冠軍選手指定選用

-百位產業菁英實名推薦

-不含西藥、重金屬、運動禁藥

-已投保2000萬產品責任險

