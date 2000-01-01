【ARREN】三效潔顏沐浴洗髮精400ml(洗髮．沐浴．洗臉三合一)

✔前調：佛手柑、莞菜、柑橘、粉紅辣椒
✔中調：清新海洋、茉莉、木蘭
✔後調：琥珀、廣藿香、白麝香
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✔歐洲專業調香師調香
✔外出旅行、出差、運動後超方便
✔400ml輕巧好攜帶
100%希臘原裝進口 洗臉、洗髮、沐浴三合一
NT$499
NT$800
商品編號: arren_shampoo_multiply_400
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商品介紹

ARREN
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規格說明

容量：
400ml

保存期限：
5年

產地：
Made In Greece(100%希臘原裝進口)

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【ARREN】三效潔顏沐浴洗髮精 400ml | 全髮質適用
 ─洗臉、洗髮、沐浴三合一
  ─柑橘、清新海洋、沉穩廣藿香

★洗臉、洗髮、沐浴，一瓶搞定
★歐洲專業調香師調香
★清新海洋調，陽光運動風

前調：佛手柑、芫菜、柑橘、粉紅辣椒
中調：清新海洋、茉莉、木蘭
後調：琥珀、廣藿香、白麝香

使用方法：

洗髮：濕潤頭髮後取適量於頭皮，處輕柔按摩起泡後再使用第二次，達到更好體驗。
沐浴：取適量於手心，搓揉起泡後塗抹於微濕身上，輕柔按摩後以溫水洗淨即可。
洗臉：先將臉用清水微微地打濕，接著使用適當的洗面乳量，在雙手手心先勻開。 用手輕輕的把洗面乳在臉上塗抹開來。 等待約10秒後即可雙手捧水，將臉非常輕柔地沖乾淨，且用指腹溫柔地觸碰即可

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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