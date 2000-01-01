【ARREN】三效潔顏沐浴洗髮精400ml(洗髮．沐浴．洗臉三合一)

容量：

400ml

保存期限：

5年

產地：

Made In Greece(100%希臘原裝進口)

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【ARREN】三效潔顏沐浴洗髮精 400ml | 全髮質適用

─洗臉、洗髮、沐浴三合一

─柑橘、清新海洋、沉穩廣藿香

★洗臉、洗髮、沐浴，一瓶搞定

★歐洲專業調香師調香

★清新海洋調，陽光運動風

前調：佛手柑、芫菜、柑橘、粉紅辣椒

中調：清新海洋、茉莉、木蘭

後調：琥珀、廣藿香、白麝香

使用方法：

洗髮：濕潤頭髮後取適量於頭皮，處輕柔按摩起泡後再使用第二次，達到更好體驗。

沐浴：取適量於手心，搓揉起泡後塗抹於微濕身上，輕柔按摩後以溫水洗淨即可。

洗臉：先將臉用清水微微地打濕，接著使用適當的洗面乳量，在雙手手心先勻開。 用手輕輕的把洗面乳在臉上塗抹開來。 等待約10秒後即可雙手捧水，將臉非常輕柔地沖乾淨，且用指腹溫柔地觸碰即可