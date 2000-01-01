【盒損良品】【FARCOM】全效潤活水髮膜 300ml(保濕/免沖洗)

✔專為「髮絲受損、乾躁分叉」髮質而設計
✔「乾溼兩用 x 輕盈柔順」使用後秀敏輕盈柔順，髮感不黏膩厚重
✔富含「維生素B5」、「甘油」、「小麥氨基酸」
外盒或壓頭凹損
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NT$800
商品編號: afo_farcom_leavein_revival_300
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商品介紹

髮妝水
髮妝水

髮妝水

規格說明

商品組合： 
全效潤活水髮膜(免沖洗)
Leave-in Conditioner ( For All Hair Types)

容量： 
300ml 

成分： 
如瓶身所示 

使用方式： 
用法：上下搖均勻後，按壓輕灑於頭髮，即可潤活修護髮絲。

保存期限：5年 

產地：希臘

───

【FARCOM髮控】漾光護色護髮素1000ml/300ml | 護色/染後髮質適用
  ──15秒就有感．輕盈柔順

★專為「髮絲受損、乾躁分叉」髮質而設計
★「乾溼兩用 x 輕盈柔順」使用後秀敏輕盈柔順，髮感不黏膩厚重
★富含「維生素B5」、「甘油」、「小麥氨基酸」

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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