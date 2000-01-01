【盒損良品】【FARCOM】全效潤活水髮膜 300ml(保濕/免沖洗)

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商品組合：
全效潤活水髮膜(免沖洗)
Leave-in Conditioner ( For All Hair Types)
容量：
300ml
成分：
如瓶身所示
使用方式：
用法：上下搖均勻後，按壓輕灑於頭髮，即可潤活修護髮絲。
保存期限：5年
產地：希臘
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【FARCOM髮控】漾光護色護髮素1000ml/300ml | 護色/染後髮質適用
──15秒就有感．輕盈柔順
★專為「髮絲受損、乾躁分叉」髮質而設計
★「乾溼兩用 x 輕盈柔順」使用後秀敏輕盈柔順，髮感不黏膩厚重
★富含「維生素B5」、「甘油」、「小麥氨基酸」
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
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【 二 】付款方式
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