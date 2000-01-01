【盒損良品】【FARCOM】全效潤活水髮膜 300ml(保濕/免沖洗)

✔專為「髮絲受損、乾躁分叉」髮質而設計

✔「乾溼兩用 x 輕盈柔順」使用後秀敏輕盈柔順，髮感不黏膩厚重

✔富含「維生素B5」、「甘油」、「小麥氨基酸」

外盒或壓頭凹損

NT$219 NT$800

商品編號: afo_farcom_leavein_revival_300

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