【Vaseline】凡士林修護凝膠(潤膚膏)-50ml/100ml/250ml/368ml

不易致粉刺
無添加酒精/香料/色素
護唇膏＆腳跟龜裂＆預防紅屁屁
100%台灣製造 正品現貨[多款可選] [50/100/250/368ml]
優惠售價
NT$39~NT$220
商品編號: vaseline_skin-protectant_50
供貨狀況: 尚有庫存

此商品參與的優惠活動
加入最愛 已銷售: 0 件 此商品 「 最高 」可以折抵紅利 39 點 (約等於 NT$39 )
商品介紹

凡士林
凡士林

凡士林
凡士林
凡士林
凡士林
凡士林
凡士林
凡士林
凡士林

規格說明

▌商品規格

品名：Vaseline 凡士林修護凝膠(潤膚膏)

規格＆容量：

50ml- 5.5 * 3.5 * 5.5cm

100ml- 7 * 7 * 4.5cm

250ml- 9 * 7 * 8cm

368ml(13oz)- 11*7*10cm

保存期限：3年

製造日期：標示於瓶身

 

▌使用方法

以乾淨手指或棉花棒沾取適量凡士林並塗抹至乾燥部位即可。

 

▌注意事項：

‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

相關商品
橄欖頭皮養護洗髮精300ml(一般至油性髮質適用)
敏弱頭皮適用．歐盟有機成分認證
橄欖頭皮養護洗髮精300ml(一般至油性髮質適用)
已銷售：810
NT$330
橄欖清爽沐浴露300ml(歐盟有機認證)
敏弱肌適用．歐盟有機成分認證
橄欖清爽沐浴露300ml(歐盟有機認證)
已銷售：413
NT$330
橄欖去角質霜200ml (敏感肌＆油性肌適用)
敏弱肌適用．歐盟有機成分認證
橄欖去角質霜200ml (敏感肌＆油性肌適用)
已銷售：210
NT$440
橄欖喚膚滋養霜250ml(歐盟有機認證)
敏弱肌適用．歐盟有機成分認證
橄欖喚膚滋養霜250ml(歐盟有機認證)
已銷售：410
NT$490
已加入購物車
已更新購物車
網路異常，請重新整理