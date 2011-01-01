【Vaseline】凡士林修護凝膠(潤膚膏)-50ml/100ml/250ml/368ml

▌商品規格

品名：Vaseline 凡士林修護凝膠(潤膚膏)

規格＆容量：

50ml- 5.5 * 3.5 * 5.5cm

100ml- 7 * 7 * 4.5cm

250ml- 9 * 7 * 8cm

368ml(13oz)- 11*7*10cm

保存期限：3年

製造日期：標示於瓶身

▌使用方法

以乾淨手指或棉花棒沾取適量凡士林並塗抹至乾燥部位即可。

▌注意事項：

‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。