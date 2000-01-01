【Vaseline凡士林】身體潤膚乳液-清新蘆薈(綠)-600ml

▌商品規格

品名：【Vaseline 凡士林】身體乳液

容量：600ml

規格：8 * 5 *23 cm

保存期限：3年

製造日期：標示於外盒



▌使用方法

1.取適量乳液

取出約10元硬幣大小的乳液於掌心。

2.確實塗抹於臉部

乳液在手掌抹開後，臉部中央往外，輕輕塗抹均勻。

3.粗糙部位可重複加強

臉上如果有比較粗糙的部位，可以再用指尖取少量乳液加強塗抹。

4.剩餘乳液可塗抹頸部

最後若手上還有剩餘的乳液，可以帶到頸部一起保養。

▌注意事項：

‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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【Vaseline 凡士林】身體乳(乳液) | 多款可選

── 台灣正品現貨、保證正貨非假貨、包裝完整

── 保濕鎖水．好吸收不黏膩

── 迅速吸收，清爽不黏膩

── 含高效鎖水凡士林修護微因子

*六款可選

nourishing moisture

【黃】全效滋潤– 600ml

soothing hydration

【綠】清新蘆薈– 600ml

cocoa radiant

【咖啡】可可油– 600ml

almond smooth

【棕】杏仁油– 600ml

advance repair

【白】無香– 600ml

fast absorbing

【黑】男士完美修護– 600ml

