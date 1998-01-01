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【莎緹Subtil】Clay Wax凝土 100G
── 啞光霧灰效果 x 慵懶頹廢風格
── 打造蓬鬆空氣線條感
── 扁蹋細軟髮必備
── 台灣公司貨、保證正貨非假貨、包裝完整
3、產品重點×3
✔超強支撐力
✔重塑力超強
✔霧灰黯無光澤
■ 造型感★★★★★：乾澀蓬鬆線條感
■ 定型力★★★★★：強力定型，不黏膩，重塑力極佳
■ 光澤度★：低，呈現霧面效效，輕鬆抓慵懶頹廢風格
■ 香味：淡淡髮蠟清香
■ 容量：80g
台灣夏天熱、冬天潮溼的天氣，造成頭髮容易塌陷，打造乾澀質地可以對抗出汗塌陷，強力定型，騎車戴安全帽也不完全會塌陷。重塑力極佳，隨時抓出喜歡風格
啞光霧灰無光澤效果，能輕鬆創造慵懶頹廢造型
適合各種造型，不論長短髮都可使用。
▲使用方式
Ⅰ.搭配造型噴霧將頭髮打濕，維持蓬鬆度
Ⅱ.使用梳子搭配吹風機，吹整出想要的造型
Ⅲ.取適量的髮泥於手掌抹勻後，分次抓出線條造型
▌商品規格
品名：莎緹Clay Wax凝土
規格： 8.5 x 8.5 x 4.5
容量：100g
保存期限：3年
製造日期：標示於瓶身
▌注意事項：
‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
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