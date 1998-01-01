【莎緹Subtil】Clay Wax凝土-100g

▲使用方式

Ⅰ.搭配造型噴霧將頭髮打濕，維持蓬鬆度

Ⅱ.使用梳子搭配吹風機，吹整出想要的造型

Ⅲ.取適量的髮泥於手掌抹勻後，分次抓出線條造型

▌商品規格

品名：莎緹Clay Wax凝土

規格： 8.5 x 8.5 x 4.5

容量：100g

保存期限：3年

製造日期：標示於瓶身

▌注意事項：

‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。