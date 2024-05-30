【即期良品】紅石榴煥白護手霜100ml(歐盟有機認證)-2024.08.31

【即期良品】效期至西元2024年/08月/31日 （數量極少即將售完）

【美娜圖塔】紅石榴煥白護手霜

容量：

100ml

成分：

蘊含有機天然紅石榴籽油，並添加初榨橄欖油、甜杏仁油以及葡萄柚、天然甜橙果精華、牛油果及金盞花等天然萃取，質地輕盈不黏膩，強效保濕有效延緩肌膚老化，滋潤手部同時也能快速吸收柔嫩肌膚，經常使用能改善肌膚乾燥龜裂，長效晶白透亮，更顯細緻無暇。



使用方式：

塗抹後輕輕按摩至吸收，淡淡的香味對於調劑身心也很有幫助。