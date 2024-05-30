【即期良品】紅石榴煥白護手霜100ml(歐盟有機認證)-2024.08.31

通過歐盟敏感肌膚檢測
歐盟有機成分認證
無添加酒精
無添加礦物油
無添加致敏香精
100%希臘原裝進口 效期：2024.08.31
優惠售價
NT$149
NT$600
商品編號: specials_mea_natura_pome_handcream_100
供貨狀況: 尚有庫存

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商品介紹

【即期良品】效期至西元2024年/08月/31日 （數量極少即將售完）
【美娜圖塔】紅石榴煥白護手霜

容量：
100ml

成分：
蘊含有機天然紅石榴籽油，並添加初榨橄欖油、甜杏仁油以及葡萄柚、天然甜橙果精華、牛油果及金盞花等天然萃取，質地輕盈不黏膩，強效保濕有效延緩肌膚老化，滋潤手部同時也能快速吸收柔嫩肌膚，經常使用能改善肌膚乾燥龜裂，長效晶白透亮，更顯細緻無暇。


使用方式：
塗抹後輕輕按摩至吸收，淡淡的香味對於調劑身心也很有幫助。

【mea natura 美娜圖塔】紅石榴煥白護手霜100ml(英國土壤協會、瑞士IMO有機認證)

【mea natura 美娜圖塔】紅石榴煥白護手霜100ml(英國土壤協會、瑞士IMO有機認證)

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【mea natura 美娜圖塔】紅石榴煥白護手霜100ml(英國土壤協會、瑞士IMO有機認證)

 

 

規格說明

容量：
100ml

保存期限：
3年

產地：
Made In Greece(100%希臘原裝進口)

其他：
歐盟有機成分認證
通過歐盟實驗室敏感肌膚檢測
無添加PARABEN防腐劑與DIMETHICONE矽靈
無添加S.L.S 與 S.L.E.S界面活性劑
無添加Mineral Oil礦物油
無添加PHTHALATE塑化劑
無添加SILICONE矽膠

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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