【即期良品】紅石榴高機能水凝卸妝乳250ml(歐盟有機認證)-2024.06

【即期良品】效期至西元2024年/06月/30日 （數量極少即將售完）

【美娜圖塔】紅石榴高機能水凝卸妝乳

洗臉、卸妝、保養三合一，

陣陣甜香、不起泡，讓妳輕鬆卸下一整天的煩惱。

️防曬、彩妝、髒污徹底卸除

️洗淨不費力，洗後不緊繃

️壓頭設計好方便

成分：

蘊含有機紅石榴籽油、蘆薈、天然甜橙、歐洲越桔果萃取物，能有效舒緩並保濕。

洗卸合一，不須額外加水〝按摩〞乳化及使用洗面乳，直接以水沖洗便能有效卸除臉部髒污及彩妝，洗淨無殘留，清爽不緊繃，同時滋潤肌膚，補充水份。

特別針對基礎防曬及臉部彩妝設計，溫和成分不刺激肌膚，不含酒精，敏感肌膚亦能使用。



使用方式：

取適量以指腹按摩臉部肌膚，以清水洗淨，無需使用洗面乳，清潔同時保養滋潤肌膚，一次完成。