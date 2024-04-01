【即期良品】紅石榴喚膚滋養霜250ml(歐盟有機認證)-2024.06

【即期良品】效期至西元2024年/06月/30日 （數量極少即將售完）

【美娜圖塔】紅石榴喚膚滋養霜

容量：

250ml

成分：

溫潤滋養霜是身體乾燥時的絕佳良品，為肌膚帶來無微不至的柔適呵護。富含超級莓果精粹，內含高濃度乳油木果脂、維他命E及石榴籽油，針對膝蓋、手肘等易龜裂處能深層滋潤肌膚，天然植萃保濕因子吸收快速，清爽不黏膩，沐浴後使用指腹的力量按摩，不僅能舒緩肌膚，經常使用能有效改善肌膚暗沉，代謝老廢角質，恢復肌膚彈姓，強化保濕效果，使肌膚從內而外散發自然光透白。



使用方式：

塗抹後以指腹輕輕按摩至吸收，淡淡的香味對於調劑身心舒壓放鬆也很有幫助。