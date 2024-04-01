【即期良品】橄欖頭皮養護洗髮精300ml(一般至油性髮質適用)-2024.04

通過歐盟敏感肌膚檢測
歐盟有機成分認證
無添加矽靈Dimethicone
無添加SLS,SLES界面活性劑
無添加PARABEN防劑
無添加ALCOHOL酒精
100%希臘原裝進口 效期：2024.04
優惠售價
NT$129
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商品編號: specials_mea_natura_olive_shampoo_vitality_300
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商品介紹

【即期良品】效期至西元2024年/04月/30日 （數量極少即將售完）

美娜圖塔頭皮養護洗髮精

美娜圖塔頭皮養護洗髮精

美娜圖塔頭皮養護洗髮精

規格說明

容量：
300ml

保存期限：
3年

產地：
Made In Greece(100%希臘原裝進口)

其他：
嚴選希臘克里特島有機農場．最高等級Extra Virgin橄欖萃取精華
歐盟有機成分認證
通過歐盟實驗室敏感肌膚檢測
無添加PARABEN防腐劑與DIMETHICONE矽靈
無添加S.L.S 與 S.L.E.S界面活性劑
無添加Mineral Oil礦物油
無添加PETRALEUM石油化學衍生物與PHTHALATE塑化劑
無添加PEG聚乙二醇與SILICONE矽膠

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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