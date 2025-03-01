【即期良品】橄欖保濕修護洗髮精300ML(受損分叉髮質適用)-2025.03.31

✔專為「髮絲受損」、「乾躁分叉」的你設計

✔深層修護 x 柔順髮絲

✔富含「白羽扇豆」、「大麥＆大豆氨基酸」等修護成分

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✔通過歐盟敏感肌膚檢測

✔歐盟有機成分認證

✔無添加矽靈Dimethicone

✔無添加SLS,SLES清潔成分

✔無添加PARABEN防劑

✔無添加ALCOHOL酒精

100%希臘原裝進口 效期：2025.03.31

NT$129 NT$600

商品編號: specials_mea_natura_olive_shampoo_softness_300

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