【即期良品】橄欖好吸收護手霜100ml(歐盟有機認證)-2024.06

【即期良品】效期至西元2024年/06月/30日 （數量極少即將售完）

【美娜圖塔】橄欖好吸收護手霜

容量：

100ml

成分：

克里特島所萃取的最高等級Extra virgin橄欖精華，並添加乳木果油、甜杏仁油以及維他命E，滋潤手部同時也能快速吸收，讓天然草本因子呵護雙手不黏膩。



使用方式：

塗抹後以指腹輕輕按摩至吸收，淡淡的香味對於調劑身心也很有幫助。