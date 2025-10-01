【即期良品】橄欖撫紋鎖水馥活霜50ml(臉霜 x 眼霜)-2025.10

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【即期良品】效期至西元2022年/07月/31日 （數量極少即將售完）
【使用方法】
1.點狀塗抹
將眼霜輕點在眼下、眼尾和眼皮上。
2.輕柔按摩
使用無名指輕輕按壓，因為無名指的力道適中，是塗抹眼霜的理想「工具」！
3.由內向外輕推
從眼頭開始，沿著眼周到眼尾輕輕推開。
★可當作「妝前乳Primer」使用。
★建議搭配同品牌臉部去角質及卸妝乳一同使用，效果更加。
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【產品規格】
．容量：50ml
．保存期限：3年
．製造日期：標示於瓶身
．產地：Made In Greece(100%希臘原裝進口)
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【mea natura 美娜圖塔】橄欖撫紋鎖水馥活霜50ml(臉霜＆眼霜兩用)
─ 撫平細紋×強效鎖水
✔專為「細紋」、「皺紋」、「敏感肌膚」煩惱的妳而設計！
✔面霜 x 眼霜：一瓶兩用、撫平細紋、強效鎖水、重現肌膚彈力光澤！
✔富含「黑燕麥籽」、「玻尿酸」、「向日葵籽油」等強效鎖水因子！
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✔通過歐盟敏感肌膚檢測
✔歐盟有機成分認證
🚫無添加礦物油＆凡士林
🚫無添加PARABEN防劑
🚫無添加ALCOHOL酒精
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)