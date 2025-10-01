【即期良品】橄欖撫紋鎖水馥活霜50ml(臉霜 x 眼霜)-2025.10

【使用方法】

1.點狀塗抹

將眼霜輕點在眼下、眼尾和眼皮上。

2.輕柔按摩

使用無名指輕輕按壓，因為無名指的力道適中，是塗抹眼霜的理想「工具」！

3.由內向外輕推

從眼頭開始，沿著眼周到眼尾輕輕推開。

★可當作「妝前乳Primer」使用。

★建議搭配同品牌臉部去角質及卸妝乳一同使用，效果更加。

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【產品規格】

．容量：50ml

．保存期限：3年

．製造日期：標示於瓶身

．產地：Made In Greece(100%希臘原裝進口)

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【mea natura 美娜圖塔】橄欖撫紋鎖水馥活霜50ml(臉霜＆眼霜兩用)

─ 撫平細紋×強效鎖水

✔專為「細紋」、「皺紋」、「敏感肌膚」煩惱的妳而設計！

✔面霜 x 眼霜：一瓶兩用、撫平細紋、強效鎖水、重現肌膚彈力光澤！

✔富含「黑燕麥籽」、「玻尿酸」、「向日葵籽油」等強效鎖水因子！

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✔通過歐盟敏感肌膚檢測

✔歐盟有機成分認證

🚫無添加礦物油＆凡士林

🚫無添加PARABEN防劑

🚫無添加ALCOHOL酒精