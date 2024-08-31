【即期良品】橄欖微分子精油噴霧160ml(頭髮＆全身肌膚兩用)(免沖洗)-2025.03

✔專為「滋養全身肌膚」、「修護頭髮」設計！

✔「好吸收」、「清爽不黏膩」、「延展性佳」、「30秒」完成全身保養！

✔富含「紅花籽油」、「荷荷巴油」、「摩洛哥堅果油」等6種植萃精油

✔滋養增進肌膚平滑度、滋潤髮絲、並提升頭髮對抗高溫的保護力

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✔通過歐盟敏感肌膚檢測

✔歐盟有機成分認證

✔無添加礦物油＆凡士林

✔無添加PARABEN防劑

✔無添加ALCOHOL酒精

100%希臘原裝進口 效期：2025.03

優惠售價 NT$239 NT$1,200

商品編號: specials_mea_natura_olive_dryoil_160

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