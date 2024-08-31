【即期良品】橄欖喚膚滋養霜250ml(歐盟有機認證)-2025.03

【使用方法】

用手掌擦乳液，不要用手指擦，這樣才能確實貼合每一吋肌膚。

再來方向從指尖擦到腋下、從腳趾擦到大腿根部、肚臍到胸下再到鎖骨。

這樣做的優點有3個

A. 逆著毛孔方向，更容易幫助吸收鎖定。

B. 淋巴都集中在腋下、鎖骨、鼠蹊部等部位，循環差或是不愛運動的人更適合搭配身體乳按摩，幫助代謝循環。

C. 透過身體乳的滑嫩，可以在不拉扯肌膚的情況下舒展緊繃的肌肉，讓身體線條更好看囉！

【產品規格】

．容量：250ml

．保存期限：3年

．製造日期：標示於瓶身

．產地：Made In Greece(100%希臘原裝進口)

橄欖喚膚滋養霜250ml

─ 舒緩同時鎮定，好吸收不黏膩

✔專為「肌膚乾躁龜裂」的你而設計

✔質地輕盈，好吸收不黏膩

✔富含「有機橄欖油萃取」、「乳油木果脂」、「甜杏仁油」萃取

✔通過歐盟敏感肌膚檢測

✔歐盟有機成分認證

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🚫無添加礦物油＆凡士林

🚫無添加PARABEN防劑

🚫無添加ALCOHOL酒精"