【即期良品】橄欖喚膚滋養霜250ml(歐盟有機認證)-2025.03

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【即期良品】效期至西元2024年/04月/30日 （數量極少即將售完）
【使用方法】
用手掌擦乳液，不要用手指擦，這樣才能確實貼合每一吋肌膚。
再來方向從指尖擦到腋下、從腳趾擦到大腿根部、肚臍到胸下再到鎖骨。
這樣做的優點有3個
A. 逆著毛孔方向，更容易幫助吸收鎖定。
B. 淋巴都集中在腋下、鎖骨、鼠蹊部等部位，循環差或是不愛運動的人更適合搭配身體乳按摩，幫助代謝循環。
C. 透過身體乳的滑嫩，可以在不拉扯肌膚的情況下舒展緊繃的肌肉，讓身體線條更好看囉！
【產品規格】
．容量：250ml
．保存期限：3年
．製造日期：標示於瓶身
．產地：Made In Greece(100%希臘原裝進口)
橄欖喚膚滋養霜250ml
─ 舒緩同時鎮定，好吸收不黏膩
✔專為「肌膚乾躁龜裂」的你而設計
✔質地輕盈，好吸收不黏膩
✔富含「有機橄欖油萃取」、「乳油木果脂」、「甜杏仁油」萃取
✔通過歐盟敏感肌膚檢測
✔歐盟有機成分認證
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🚫無添加礦物油＆凡士林
🚫無添加PARABEN防劑
🚫無添加ALCOHOL酒精"
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
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【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)