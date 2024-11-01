【即期良品】植萃七葉樹染髮劑(6.88號-褐棕色)60G大容量 ▌白髮染髮專用 ▌天然植物染髮成分添加-26.02.28

白髮染髮專用 | 天然植物染髮成分添加 | 美娜圖塔植萃染髮劑 mea natura



專為白髮困擾的你而設計的植萃染髮劑，天然植物染髮成分添加，通過歐盟有機成分認證。溫和染髮不傷頭皮、不傷身，取得歐盟ISPE敏感頭皮認證，以最嚴格的標準，為你和家人的健康安全把關。盒內包含染髮、洗髮、護髮三件組，讓你自己DIY染髮，也能輕鬆染出自然髮色。





容量：



​

．第一劑Color cream 60ml x 1

．第二劑Color developer 60ml x1

．鎖色洗髮精20ml x1

．護髮精粹10mlx1

．透明手套 x 1雙

．中/英文完整使用說明書

許可證字號：

衛部粧輸字第026355號



注意事項：

每次染髮前，皆須做皮膚測試，並詳閱盒內使用說明書內容再使用



保存期限：

3年

產地：

Made In Greece(100%希臘原裝進口)