【即期良品】植萃七葉樹染髮劑(6.88號-褐棕色)60G大容量 ▌白髮染髮專用 ▌天然植物染髮成分添加-26.02.28

白髮染髮專用 | 天然植物染髮成分添加 | 美娜圖塔植萃染髮劑 mea natura
專為白髮困擾的你而設計的植萃染髮劑，天然植物染髮成分添加，通過歐盟有機成分認證。溫和染髮不傷頭皮、不傷身，取得歐盟ISPE敏感頭皮認證，以最嚴格的標準，為你和家人的健康安全把關。盒內包含染髮、洗髮、護髮三件組，讓你自己DIY染髮，也能輕鬆染出自然髮色。
容量：
．第一劑Color cream 60ml x 1
．第二劑Color developer 60ml x1
．鎖色洗髮精20ml x1
．護髮精粹10mlx1
．透明手套 x 1雙
．中/英文完整使用說明書
許可證字號：
衛部粧輸字第026355號
注意事項：
每次染髮前，皆須做皮膚測試，並詳閱盒內使用說明書內容再使用
保存期限：
3年
產地：
Made In Greece(100%希臘原裝進口)
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)