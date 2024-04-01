【即期良品】橄欖清爽沐浴露300ml(歐盟有機認證)-2024.08

【即期良品】效期至西元2024年/08月/31日 （數量極少即將售完）

【美娜圖塔】橄欖清爽沐浴露

容量：

300ml

成分：

天然草本潔淨因子的透明質地，能溫和潔淨肌膚舒緩壓力，帶來清新感受。清潔同時滋潤，使肌膚回復水嫩滑溜，配方中加入天然橄欖油同時能療癒身心，淡淡的香味對於鎮定心情也很有幫助。



使用方式：

※內含天然植物萃取且無化學起泡劑，建議搭配沐浴球使用達到更好的肌膚體驗