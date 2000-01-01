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▌來自 Swiss瑞士 阿爾卑斯的純淨香氛
磅！猶如重捶一般撞擊你的嗅覺
前調由佛手柑、薄荷、檸檬、鼠尾草呈現海洋般清爽暢快
緊接著雪松木、檀香帶出雅痞不羈的無拘束自由自在
最終揉合於琥珀、苔薊等木質調麝香
散發沉著且強大的性感香．令人無法抗拒
彷如彗槌波濤般，記憶深刻散發自我獨有風格
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▌Musk collection瑞士白麝香，第一款海洋調男香- #經典藍麝香Sledge
誕生於1993年，由知名保養品牌「雅詩蘭黛Estée Lauder」擁有多年經銷經驗的Mr. Peter Funk(彼得‧芬克先生)所創立；身為一個專業調香師的他，親手調出溫潤頤人、像沐浴後那舒適而沁透放鬆的香氛。
#前調：海洋草本麝香
(佛手柑、檸檬、鼠尾草、芫荽、迷迭香、薄荷、天竺葵、薰衣草)
#中調：雅痞不羈麝香
(雪松木、壇香、茉莉、香橙花、玫瑰、鈴蘭花)
#後調：性感木質麝香
(琥珀、苔薊、麝香)
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▌創辦人＆調香師的堅持
Mr. Peter Funk(彼得‧芬克先生)：『我心中的白麝香，是沉穩靜謐的雪松為蘊底，點出溫潤優雅、讓人舒服而放鬆的花香』
◎「VOOUGE」、「ELLE」、「marie claire」、「ViVi」報導推薦
◎瑞士政府認證，100%瑞士研發進口
◎Alps阿爾卑斯山泉水及自然香氛萃取
◎經典工藝設計，處處見其細緻的偏執
◎高等級EdP，持香至8小時以上，優雅而不膩
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▌關於塑化劑
由多樣法國植萃香氛原料取代塑化劑；良好的定香劑（取代有毒的塑化劑），
不讓肌膚多受刺激，溫潤香氛同時平衡沉穩的木質香，帶來柔軟質地香氣。
▌瓶身 壓頭 小故事
◎經典瑞士工藝瓶身
瑞士創辦人堅持，工藝手作的偏執
依你單手握取容易的貼心設計。
◎來自法國的micro spray微噴管
更細微50%的香水分子，讓香氛、空氣更快結合，
散發出細緻而不膩的自然香氛
麝香的溫潤柔軟是讓人喜歡的地方，
讓花香未完的餘韻有了輕柔而完美的結尾，
就像甜美的少女心，同時兼容溫柔而善解人意的知性。
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家)