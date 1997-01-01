【Marvis】義大利美白牙膏-(多款可選)-75g/85g

▌MARVIS以各種風味、創新和時尚的外型，成為牙膏界的精品代表，不只為口腔感官帶來全新的體驗，更以其經典的風格而聞名於世，也因此有了「牙膏中的香水」、「牙膏界的愛馬仕」的稱號。

▌Mavis為義大利原裝品牌，據傳聞其創立者Earl Franco Cella di Rivara，自是個老菸槍，其創立的初衷正式為了解決抽煙所造成的齒垢著色，及口腔氣味的問題

▌質地為乳脂狀牙膏，相比於一般傳統牙膏，更顯的黏稠扎實。

▌低起泡溫和不刺激為其最大的差異和特色，以傳統的方式製造，無添加起泡劑的成分。

▌乳脂狀設計，可減緩牙齒與牙膏間摩擦，進而帶走污垢的效果，不會滿嘴泡沫滴的整個流理檯。

▌配方含有氟化物，有助於防止蛀牙，對抗牙垢和牙菌斑，同時保持一整天的清新口氣，帶來迷人的笑容。

▌薄荷的涼度剛剛好，不會過涼，也不會過辣，是溫和型的沁涼爽快。

▌旋轉式蓋子設計，可減少接觸空氣及廁所帶來的細菌，更能延長牙膏保存質量不易氧化。

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■01-【綠色】精典薄荷85ml | Classic Strong Mint

低起泡型，溫和不刺激。最經典口味，薄荷味道，使口腔留下強烈持久的清新香氛。

■02-【銀色】亮白薄荷85ml | Whitening Mint

低起泡型，溫和不刺激。精心平衡配方，助於牙齒持續自然亮白，涼爽薄荷的味道，留下持久的清新感。

■03-【藍色】海洋薄荷 85ml | Aquatic Mint

低起泡型，溫和不刺激。淡淡的清涼甜美薄荷味，帶來海洋清新的感受，持久而精緻。

■04-【紫色】茉莉薄荷85ml | Jasmine Mint

低起泡型，溫和不刺激。茉莉花的甜美花香，與清新的薄荷味相結合，打造出一款專為女性打造的精緻香味。

■05-【綠銀色】抹茶奶霜75ml | Creamy Matcha Tea

低起泡型，溫和不刺激。香甜的抹茶新鮮感，雅致的茶香氣息與綿密口感，溜進齒間，令人難以忘懷，療癒一天的感受。

■06-強化亮白薄荷85ml | Smokers Whitening Mint

低起泡型，溫和不刺激。助於去除因吸菸、食物和飲料而產生的污漬。

■07-【藍綠色】茴香薄荷85ml | Anise Mint

低起泡型，溫和不刺激。享受意想不到的感官體驗，將八角茴香的迷人和辛辣風味與涼爽的薄荷結合，豐富的風味帶來爆炸式的新鮮感。

■08-【紅色】肉桂薄荷85ml | Cinnamon Mint

低起泡型，溫和不刺激。肉桂的異甜味，與薄荷的活潑混合，產生令人驚豔的圓潤芳香，與東方氣息。

■09-【黑色】甘草薄荷85ml | Amarelli Licorice

低起泡型，溫和不刺激。與歷史悠久的甘草工廠合作，精緻而大膽的口味，帶有甘草的苦甜參半，和清爽的薄荷基調

■10-【紅綠色】清甜琥珀75ml | Sweet & Sour Rhubarb

低起泡型，溫和不刺激。令人驚訝的口腔感官體驗，綜合大黃的苦味與清新的薄荷，獨特的風味感受到苦樂參半的能量融合。

■11-【酒紅色】浪漫黑巧克力75ml | Black Forest

低起泡型，溫和不刺激。清新的薄荷基調，以櫻桃的果香和甜香為基礎，搭配黑巧克力濃郁溫暖的香調，以及小杏仁餅和杏仁的痕跡。

■12-【橘色】橙花薄荷75ml | Orange Blossom

低起泡型，溫和不刺激。精緻的混合風味，柳橙與檸檬花混合的花香和果味，綜合留蘭和薄荷的清新氣息，帶來誘人的香味體驗。

■13-【彩色】薄荷花茶75ml | Blossom Tea

低起泡型，溫和不刺激。清新的紅茶與鮮花味，櫻花與桃花混合的花果香氣，綻放優雅的味道，為經典的英式下午茶必備款。

■14-【藍白色】皇家伯爵茶75ml | Earl Grey Tea

低起泡型，溫和不刺激。濃郁佛手柑交織，英式經典優質紅茶，悠然茶香沁入唇齒間，品味經典午茶的奧妙。

■【禮盒組】25ml × 6 入

- 經典薄荷、海洋薄荷、肉桂薄荷、茴香薄荷、生薑薄荷、甘草薄荷