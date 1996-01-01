【Marvis】義大利美白牙膏-橙花薄荷(橘色)-75g

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▌商品規格
品名：MAVRIS義大利亮白精品牙膏(多款可選)
規格：4 × 4 ×18cm
容量：75ml / 85ml
保存期限：3年
製造日期：標示於瓶身
▌注意事項：
.總氟含量符合國家標準規定，含量不超過1000ppm。
.請配合正確刷牙習慣，維持口腔清潔。
‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
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[ MARVIS ] 義大利美白牙膏
── 台灣正品現貨、保證正貨非假貨、包裝完整
── 亮白清新、溫和不刺激
── 多款可選
■源自1950年代經典
■溫和細膩．新生活儀式感
■維護口腔清潔的奇蹟力量
■12-【橘色】橙花薄荷75ml | Orange Blossom
低起泡型，溫和不刺激。精緻的混合風味，柳橙與檸檬花混合的花香和果味，綜合留蘭和薄荷的清新氣息，帶來誘人的香味體驗。
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▌MARVIS以各種風味、創新和時尚的外型，成為牙膏界的精品代表，不只為口腔感官帶來全新的體驗，更以其經典的風格而聞名於世，也因此有了「牙膏中的香水」、「牙膏界的愛馬仕」的稱號。
▌Mavis為義大利原裝品牌，據傳聞其創立者Earl Franco Cella di Rivara，自是個老菸槍，其創立的初衷正式為了解決抽煙所造成的齒垢著色，及口腔氣味的問題
▌質地為乳脂狀牙膏，相比於一般傳統牙膏，更顯的黏稠扎實。
▌低起泡溫和不刺激為其最大的差異和特色，以傳統的方式製造，無添加起泡劑的成分。
▌乳脂狀設計，可減緩牙齒與牙膏間摩擦，進而帶走污垢的效果，不會滿嘴泡沫滴的整個流理檯。
▌配方含有氟化物，有助於防止蛀牙，對抗牙垢和牙菌斑，同時保持一整天的清新口氣，帶來迷人的笑容。
▌薄荷的涼度剛剛好，不會過涼，也不會過辣，是溫和型的沁涼爽快。
▌旋轉式蓋子設計，可減少接觸空氣及廁所帶來的細菌，更能延長牙膏保存質量不易氧化。
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)