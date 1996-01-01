【Marvis】義大利美白牙膏-海洋薄荷(藍色)-85g

▌商品規格

品名：MAVRIS義大利亮白精品牙膏(多款可選)

規格：4 × 4 ×18cm

容量：75ml / 85ml

保存期限：3年

製造日期：標示於瓶身

▌注意事項：

.總氟含量符合國家標準規定，含量不超過1000ppm。

.請配合正確刷牙習慣，維持口腔清潔。

‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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[ MARVIS ] 義大利美白牙膏

── 台灣正品現貨、保證正貨非假貨、包裝完整

── 亮白清新、溫和不刺激

── 多款可選



■源自1950年代經典

■溫和細膩．新生活儀式感

■維護口腔清潔的奇蹟力量

■03-【藍色】海洋薄荷 85ml | Aquatic Mint

低起泡型，溫和不刺激。淡淡的清涼甜美薄荷味，帶來海洋清新的感受，持久而精緻。

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▌MARVIS以各種風味、創新和時尚的外型，成為牙膏界的精品代表，不只為口腔感官帶來全新的體驗，更以其經典的風格而聞名於世，也因此有了「牙膏中的香水」、「牙膏界的愛馬仕」的稱號。

▌Mavis為義大利原裝品牌，據傳聞其創立者Earl Franco Cella di Rivara，自是個老菸槍，其創立的初衷正式為了解決抽煙所造成的齒垢著色，及口腔氣味的問題

▌質地為乳脂狀牙膏，相比於一般傳統牙膏，更顯的黏稠扎實。

▌低起泡溫和不刺激為其最大的差異和特色，以傳統的方式製造，無添加起泡劑的成分。

▌乳脂狀設計，可減緩牙齒與牙膏間摩擦，進而帶走污垢的效果，不會滿嘴泡沫滴的整個流理檯。

▌配方含有氟化物，有助於防止蛀牙，對抗牙垢和牙菌斑，同時保持一整天的清新口氣，帶來迷人的笑容。

▌薄荷的涼度剛剛好，不會過涼，也不會過辣，是溫和型的沁涼爽快。

▌旋轉式蓋子設計，可減少接觸空氣及廁所帶來的細菌，更能延長牙膏保存質量不易氧化。