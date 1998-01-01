【isLeaf依絲莉】女性私密防護慕絲(花妍巧語)-250ml

✔舒緩異味、搔癢、黏膩困擾
✔柔嫩肌膚
✔清爽舒適

✔前調：佛手柑
✔中調：牡丹花、大馬士革玫瑰
✔後調：白麝香
紐連 PH4.0弱酸護理 × 香水香氛
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商品編號: isleaf_intimate_foamwash_purple_250
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商品介紹






規格說明

▌使用方法
擠適量於手掌心，輕搓洗私密肌外陰部後以清水洗淨即可

▌商品規格
品名：女性私密防護慕絲250ml
規格：約4.5 cm * 4.5 cm * 18 cm
容量：250ML
款式：2款
保存期限：3年
製造日期：標示於包裝

▌注意事項
1.產品添加天然植物萃取，其顏色及味道會隨保存環境不同稍有差異，乃正常現象，敬請安心使用。
2.使用如有持續紅腫或出現不適應症狀，請立即就醫。
3.請遠離火源、爐火等高溫設備，避免導致意外發生。
4.六歲以下兒童使用，家長請陪同。
5.請勿直接接觸眼部，若不慎滲入請用大量清水將眼部沖洗乾淨，必要時請諮詢醫師意見。

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── 舒緩異味、搔癢、黏膩困擾

✔緩解異味
✔柔嫩肌膚
✔清爽舒適

你是不是也有這樣的困擾？？？

月事來的時候，常常有不舒適的感覺、而不適的氣味真更令人困擾。

工作/上課久坐一整天、熬夜一整晚、因故常常憋尿，讓妹妹的壓力也跟著大了起來

長期穿緊身牛仔褲、穿丁字褲，加上經常使用護墊，讓妹妹悶了一整天，整個超不舒服的。

就讓 [ isLeaf 依絲莉 ] 女性私密防護慕絲250ml

來解決舒緩妳惱人的私密困擾。


【主要修護成分】

迷迭香、茶葉、金盞花、德國洋甘菊、山茶花、蓮花、月見草萃取、洛神花萃取。

[ 迷迭香、茶葉 ]
緩解異味，清爽淨化

[ 金盞花、德國洋甘菊 ]
舒緩肌膚乾燥發癢不適

[ 山茶花、蓮花 ] 
補充水分防止流失，同時提亮肌膚光澤

[ 月見草萃取 ]
女性保養聖品，具保濕滋潤

[ 洛神花萃取 ]
植物界的紅寶石，富含維生素C，能改善暗沉

[ 純淨花香 ]
．前調：紫丁香、西西里檸檬、小蒼蘭
．中調：桃子、牡丹花
．後調：白雪松、白麝香、琥珀

[ 花妍巧語 ]
．前調：佛手柑、
．中調：牡丹花、大馬士革玫瑰
．後調：白麝香

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口 pay / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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