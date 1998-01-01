【isLeaf依絲莉】女性私密防護慕絲(花妍巧語)-250ml

▌使用方法

擠適量於手掌心，輕搓洗私密肌外陰部後以清水洗淨即可

▌商品規格

品名：女性私密防護慕絲250ml

規格：約4.5 cm * 4.5 cm * 18 cm

容量：250ML

款式：2款

保存期限：3年

製造日期：標示於包裝

▌注意事項

1.產品添加天然植物萃取，其顏色及味道會隨保存環境不同稍有差異，乃正常現象，敬請安心使用。

2.使用如有持續紅腫或出現不適應症狀，請立即就醫。

3.請遠離火源、爐火等高溫設備，避免導致意外發生。

4.六歲以下兒童使用，家長請陪同。

5.請勿直接接觸眼部，若不慎滲入請用大量清水將眼部沖洗乾淨，必要時請諮詢醫師意見。

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[ isLeaf 依絲莉 ]女性私密防護慕絲250ml | 全系列共2款

── PH4.0弱酸護理＆香水香氛

── 舒緩異味、搔癢、黏膩困擾

✔緩解異味

✔柔嫩肌膚

✔清爽舒適

你是不是也有這樣的困擾？？？

月事來的時候，常常有不舒適的感覺、而不適的氣味真更令人困擾。

工作/上課久坐一整天、熬夜一整晚、因故常常憋尿，讓妹妹的壓力也跟著大了起來

長期穿緊身牛仔褲、穿丁字褲，加上經常使用護墊，讓妹妹悶了一整天，整個超不舒服的。

就讓 [ isLeaf 依絲莉 ] 女性私密防護慕絲250ml

來解決舒緩妳惱人的私密困擾。



【主要修護成分】

迷迭香、茶葉、金盞花、德國洋甘菊、山茶花、蓮花、月見草萃取、洛神花萃取。

[ 迷迭香、茶葉 ]

緩解異味，清爽淨化

[ 金盞花、德國洋甘菊 ]

舒緩肌膚乾燥發癢不適

[ 山茶花、蓮花 ]

補充水分防止流失，同時提亮肌膚光澤

[ 月見草萃取 ]

女性保養聖品，具保濕滋潤

[ 洛神花萃取 ]

植物界的紅寶石，富含維生素C，能改善暗沉

[ 純淨花香 ]

．前調：紫丁香、西西里檸檬、小蒼蘭

．中調：桃子、牡丹花

．後調：白雪松、白麝香、琥珀



[ 花妍巧語 ]

．前調：佛手柑、

．中調：牡丹花、大馬士革玫瑰

．後調：白麝香