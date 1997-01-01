【isLeaf依絲莉】香氛順盈護髮油-100ml(共8款) (免沖洗)

▌使用方法

建議大家可以先將護髮油擠在手上，然後用掌心搓一搓接著從髮尾大概2/3 的位置由上而下順向塗抹，最後可以將頭髮用手簡單的扭轉，讓髮絲上的毛鱗片更順，減少毛躁感。

記得不要直接將髮油擠在頭髮上，也不要塗抹到頭頂的髮絲，這樣都會讓頭髮看起來油膩感加重。

▌商品規格

規格：約7 cm * 3 cm * 16cm

容量：100ML

款式：8款

保存期限：3年

製造日期：標示於包裝

▌注意事項

1.產品添加天然植物萃取，其顏色及味道會隨保存環境不同稍有差異，乃正常現象，敬請安心使用。

2.使用如有持續紅腫或出現不適應症狀，請立即就醫。

3.請遠離火源、爐火等高溫設備，避免導致意外發生。

4.六歲以下兒童使用，家長請陪同。

5.請勿直接接觸眼部，若不慎滲入請用大量清水將眼部沖洗乾淨，必要時請諮詢醫師意見。

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[ isLeaf 依絲莉 ] 香氛順盈護髮油100ml - 全系列共8款

──多層次香水香氛

──柔順．好吸收．不黏膩

──全髮質適用

你的頭髮也有這樣的困擾嗎？

毛躁打結像稻草

髮絲毛躁打結，看起來亂糟糟的，花半天整理效果也不好。

髮絲乾枯缺水

待在室內冷氣房一天、加上戶外陽光日曬，頭髮水分流失超快，變得乾巴巴。

頭髮脆弱易斷

因為常染髮、燙髮，或是使用電捲電棒造型，讓頭髮變得脆弱易斷，頭髮沒梳幾下，就斷了好幾根。

你的困擾，就讓【isLeaf 依絲莉】香氛順盈護髮油來解決

【摩洛哥堅果油】

富含不飽和脂肪酸、維生素E，能有效保溼修護髮絲，還原秀髮柔順亮澤。

【橄欖籽油】

富含維他命A,D,E，以及角鯊烯等修護、抗氧化成分，能針對毛躁秀髮，深層滋養同時恢復原有彈性。

【荷荷巴籽油】

含豐富的維他命、礦物質、蛋白質…等，能深層滋養秀髮，還原秀髮光滑滋潤。

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【紫愛瑰蜜】

．前調：桃子味、蘋果花

．中調：玫瑰、依蘭

．後調：檀香、琥珀、麝香



【茉氣十足】

．前調：小蒼蘭

．中調：木蓮、茉莉花

．後調：琥珀、蜂蜜



【拈花惹草】

．前調：橙子、藍桉

．中調：茉莉花、玫瑰

．後調：香草、麝香



【蘋檸也配】

．前調：蘋果、檸檬

．中調：玫瑰、茉莉

．後調：琥珀、麝香



【微風櫻花】

．前調：葡萄柚、青蘋果

．中調：紫羅蘭、小蒼蘭、鳶尾花

．後調：雪松木、麝香、琥珀



【香榭百合】

．前調：佛手柑

．中調：百合、玫瑰、橙花

．後調：丁香、晚香玉



【與你香鬱】

．前調：檸檬、茴香

．中調：鬱金香、百合

．後調：麝香、木質香



【木質依蘭】

．前調：檸檬、蘋果

．中調：依蘭、玫瑰

．後調：麝香、琥珀