【盒損良品】【FARCOM】燙染專家洗髮露1000ml(燙染髮質/修護)

✔專為「燙染髮後、受損分叉乾躁」髮質而設計 ✔深層修護 X 柔順髮絲，從髮芯完整呵護秀髮 ✔富含「荷荷巴油」、「維他命B5」、「甜菜鹼」

100%希臘原裝進口 外觀凹損．內容物可正常使用

優惠售價 NT$419 NT$1,500

商品編號: aof_farcom_shampoo_expert_1000

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