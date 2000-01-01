【加價購】紅石榴強韌豐盈洗髮精300ml(扁塌細軟髮質適用)

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✔通過歐盟敏感肌膚檢測

✔歐盟有機成分認證

✔無添加矽靈Dimethicone

✔無添加SLS,SLES清潔成分

✔無添加PARABEN防劑

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NT$330 NT$800

商品編號: doo_mea_natura_olive_shampoo_strength_300

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