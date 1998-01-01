【Cussons佳霜】帝王皂-200g

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▌商品規格
品名：Cussons佳霜-英國帝王皂(檀香皂)
容量：單入200g
規格：20 * 10 * 6cm
保存期限：3年
製造日期：標示於瓶身
▌使用方法
沐浴時，可將皂塗抹在沐浴巾或沐浴球上，搓揉出泡沫後使用，再以清水沖淨
▌注意事項：
‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
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[ Cussons佳霜 ] 英國帝王皂(檀香皂) 200g * 6入
── 台灣正品現貨、保證正貨非假貨、包裝完整
── 植物性油脂精製
── 溫和．滋潤．洗淨
── 洗後不乾澀不黏膩
■英國經典品牌，植物性油脂精製而成
■質地溫和，泡沫豐富，潔淨同時滋潤
■洗後不乾澀、不黏膩殘留，散發淡淡清香
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
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