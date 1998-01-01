【淨淨】胺基酸多效軟管牙膏(無氟)-150ml

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【使用方法】
正確的刷牙方式是將牙膏擠在乾燥的牙刷上來刷，以握筆的方式輕輕握住細細清潔。 從下排牙齒內側開始，上排牙齒內側、上排牙齒外側、下排牙齒外側、後面牙齒的咬合面的順序，仔細刷乾淨每顆牙齒。
【商品規格】
品名：胺基酸多效牙膏(無氟)
規格：3.5 * 4.5 * 19.5
容量：150g
保存期限：3年
製造日期：標示於瓶身
【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
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【淨淨 clean clean】胺基酸多效牙膏150g(含氟/無氟)(共2款)
還原清新白皙笑容
✓淨白 ✓除臭 ✓去味
✓防蛀 ✓抗菌 ✓抗敏
──淨白牙齒，去除牙垢
──雙效抗菌，防蛀抗敏
──分解異味，口氣清新
▌植萃成分，打造清新好口氣
【日本柿子萃取】
多酚柿丹寧成分，瓦解異味分子
【麥蘆卡蜂蜜】
紐西蘭麥蘆卡花蜜，維持口氣氛芳
▌您擔心的，我們一律拒絕
❌不含SLS,SLES 石化起泡成分
❌重金屬、農藥零檢出
❣生菌檢驗合格！
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
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．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)