【淨淨】胺基酸多效軟管牙膏(含氟)-150ml

✔淨白、抗敏、防蛀、護齦多效合一成人牙膏
✔植萃胺基酸配方、溫和清潔告別乾澀感
✔最高規格的多層軟管，搭配可愛的博士帽掀蓋，
✔不用轉、單手就能打開
✔淨白牙齒，去除牙垢
✔雙效抗菌，防蛀抗敏
✔分解異味，口氣清新
淨淨 還原清新白皙笑容
優惠售價
NT$159
NT$199
商品編號: clean_toothpaste-adult_flu_150
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商品介紹









 

 

規格說明

【使用方法】

正確的刷牙方式是將牙膏擠在乾燥的牙刷上來刷，以握筆的方式輕輕握住細細清潔。 從下排牙齒內側開始，上排牙齒內側、上排牙齒外側、下排牙齒外側、後面牙齒的咬合面的順序，仔細刷乾淨每顆牙齒。

【商品規格】

品名：胺基酸多效牙膏(含氟)
規格：3.5 * 4.5 * 19.5
容量：150g
保存期限：3年
製造日期：標示於瓶身


【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

──

【淨淨 clean clean】胺基酸多效牙膏150g(含氟/無氟)(共2款)
還原清新白皙笑容
✓淨白 ✓除臭 ✓去味
✓防蛀 ✓抗菌 ✓抗敏

──淨白牙齒，去除牙垢
──雙效抗菌，防蛀抗敏
──分解異味，口氣清新

▌植萃成分，打造清新好口氣


【日本柿子萃取】
多酚柿丹寧成分，瓦解異味分子

 

【麥蘆卡蜂蜜】
紐西蘭麥蘆卡花蜜，維持口氣氛芳

 

▌您擔心的，我們一律拒絕
❌不含SLS,SLES 石化起泡成分
❌重金屬、農藥零檢出
❣生菌檢驗合格！

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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