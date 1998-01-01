【淨淨】胺基酸多效軟管牙膏(含氟)-150ml

【使用方法】

正確的刷牙方式是將牙膏擠在乾燥的牙刷上來刷，以握筆的方式輕輕握住細細清潔。 從下排牙齒內側開始，上排牙齒內側、上排牙齒外側、下排牙齒外側、後面牙齒的咬合面的順序，仔細刷乾淨每顆牙齒。

【商品規格】

品名：胺基酸多效牙膏(含氟)

規格：3.5 * 4.5 * 19.5

容量：150g

保存期限：3年

製造日期：標示於瓶身



【注意事項】

．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

──

【淨淨 clean clean】胺基酸多效牙膏150g(含氟/無氟)(共2款)

還原清新白皙笑容

✓淨白 ✓除臭 ✓去味

✓防蛀 ✓抗菌 ✓抗敏

──淨白牙齒，去除牙垢

──雙效抗菌，防蛀抗敏

──分解異味，口氣清新

▌植萃成分，打造清新好口氣



【日本柿子萃取】

多酚柿丹寧成分，瓦解異味分子

【麥蘆卡蜂蜜】

紐西蘭麥蘆卡花蜜，維持口氣氛芳

▌您擔心的，我們一律拒絕

❌不含SLS,SLES 石化起泡成分

❌重金屬、農藥零檢出

❣生菌檢驗合格！