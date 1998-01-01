【淨淨】淨潤膚(無香)-600ml

✓嬰兒ok
✓異膚ok
✓敏弱肌ok

✔ 洗臉、沐浴，肌膚最佳呵護
✔植萃胺基酸、洗淨＋保養
✔泡沫綿密、超好沖洗不殘留
✔不含SLS、SLESS等爭議石化成分
✔敏弱肌專用潔顏慕絲
✔植萃胺基酸打造潔顏慕斯
✔給肌膚最無負擔的乾淨
✔不用擦乳液的透氣舒適
淨淨 洗臉．沐浴．洗手三合一
優惠售價
NT$600
NT$650
商品編號: clean_skin-wash-mousse_600
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商品介紹















規格說明

【使用方法】
取適量於手心，搓揉起泡後塗抹於微濕身上、或手心，輕柔按摩後以溫水洗淨即可。

【商品規格】
．品名：淨潤膚
．規格：
   600ml - 8.5 * 8.5 * 19.5cm
．容量：600ml
．保存期限：2年
．製造日期：標示於瓶身


【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

 

──


[ 淨淨 clean clean ] 速淨潤膚 原味無香＆清新棉花香

洗臉．沐浴．洗手三合一

✓嬰兒 ✓異膚 ✓敏弱肌

 

──PH5.5溫和弱酸性

──植萃胺基酸，洗淨+保養

──泡沫綿密，好沖洗不殘留

 

───

 

你洗完澡後，也有這樣的困擾嗎？

洗完很滑 → 不搓沖不掉嗎？

一推保濕成分 → 結果洗完還是超乾？

香味久久不散 → 成分安全嗎？

 

🎉您擔心的，我們全部幫您解決！🎉

 

▌胺基酸獨家配方，不用複雜保濕，也能水嫩一整天

【複合胺基酸】- 4種胺基酸洗淨因子，23%黃金比例絕佳洗感，剛剛好的洗淨力，洗去髒污、透氣好乾淨

【舒緩鎮定】- 紫草提煉尿囊素，舒緩各種肌膚不適，嬰兒＆敏弱肌適用

【溫柔洗淨】- 不含皂鹼、SLS等強力清潔成分，肌膚油水平衡，滑嫩一整天。

 

▌拒絕額外添加物

❌皂鹼 ❌SLS ❌SLES

❌礦物油 ❌留香 ❌增稠劑

❌石化起泡劑 ❌石化防腐劑

───

▌香調表

 

[ 清新棉花香 ] 木質調清新花香，英國調香師精心特調

-花香：小蒼蘭、玫瑰、紫羅蘭

-木質：檀香、樟樹

-草本：香草、愈傷草、香水草

 

[ 原味無香 ]

只有天然原料味、淡淡乳香，就像寶寶原始的味道，0香氛＆0精油的純淨體驗

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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