【淨淨】淨潤膚(無香)(隨身瓶)-50ml

【使用方法】

取適量於手心，搓揉起泡後塗抹於微濕身上、或手心，輕柔按摩後以溫水洗淨即可。

【商品規格】

．品名：淨潤膚

．規格：

50ml - 3.5 * 3.5 * 12.5

．容量：50ml

．保存期限：2年

．製造日期：標示於瓶身



【注意事項】

．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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[ 淨淨 clean clean ] 速淨潤膚 原味無香＆清新棉花香

洗臉．沐浴．洗手三合一

✓嬰兒 ✓異膚 ✓敏弱肌

──PH5.5溫和弱酸性

──植萃胺基酸，洗淨+保養

──泡沫綿密，好沖洗不殘留

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你洗完澡後，也有這樣的困擾嗎？

洗完很滑 → 不搓沖不掉嗎？

一推保濕成分 → 結果洗完還是超乾？

香味久久不散 → 成分安全嗎？

🎉您擔心的，我們全部幫您解決！🎉

▌胺基酸獨家配方，不用複雜保濕，也能水嫩一整天

【複合胺基酸】- 4種胺基酸洗淨因子，23%黃金比例絕佳洗感，剛剛好的洗淨力，洗去髒污、透氣好乾淨

【舒緩鎮定】- 紫草提煉尿囊素，舒緩各種肌膚不適，嬰兒＆敏弱肌適用

【溫柔洗淨】- 不含皂鹼、SLS等強力清潔成分，肌膚油水平衡，滑嫩一整天。

▌拒絕額外添加物

❌皂鹼 ❌SLS ❌SLES

❌礦物油 ❌留香 ❌增稠劑

❌石化起泡劑 ❌石化防腐劑

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▌香調表

[ 清新棉花香 ] 木質調清新花香，英國調香師精心特調

-花香：小蒼蘭、玫瑰、紫羅蘭

-木質：檀香、樟樹

-草本：香草、愈傷草、香水草

[ 原味無香 ]

只有天然原料味、淡淡乳香，就像寶寶原始的味道，0香氛＆0精油的純淨體驗