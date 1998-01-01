【淨淨】淨手護 抗菌保濕噴霧-500ml(補充瓶)

【使用方法】

*成人與嬰幼兒皆適用

*可直接噴於臉部/身體等肌膚，取得最佳抗菌．保濕效果

【商品規格】

．品名：淨手護 抗菌保濕噴霧

．規格：

100ml (隨身瓶) - 3.5 * 3.5 * 17

500ml (補充瓶) - 6 * 6 * 19

．容量：100ml, 500ml補充瓶

．保存期限：2年

．製造日期：標示於瓶身



【注意事項】

．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

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[ 淨淨 clean clean ] 淨手護 抗菌保濕噴霧(無香味) 100ml / 500ml補充瓶

✔荳荳粉刺 ✔敏弱不適 ✔急救保濕 ✔寶寶抗菌

──潤澤補水

──抗菌保濕

──舒緩修護

*成人與嬰幼兒皆適用

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▌輕輕一噴．雙效抗菌

✔舒緩：平復鎮緩

✔抗菌：雙重防護

【繖花醇】 - 親膚抗菌．平衡油脂(衛福部核定肌膚安全成份)

【CHG】 - 溫和抗菌．加倍防護(衛福部核定肌膚安全成份)

▌3大爆水級保養精華

【維他命B5】- 瓦解粗糙，涵養水嫩

【β葡聚糖】 - 油水平衡，深層滋潤

【尿囊慌】 - 舒緩不適，撫平乾澀

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▌拒絕添加易刺激/爭議成分

❌三氯沙 ❌MI/MCI防腐劑 ❌EDTA金屬離子蜇合劑

❌SLS/SLES ❌酒精 ❌人工香精 ❌人工色料 ❌礦物油