【淨淨】食器清潔皂1+3(正常瓶×1 + 補充瓶×3)

✔奶嘴奶瓶ok
✔蔬菜水果ok
✔餐具碗盤ok
✔天然皂味-無香更安心
✔免搓慕斯-好沖不殘留
✔三合一液態皂-洗淨力加倍
淨淨 從奶瓶到碗，都給你純淨保證
NT$1,150
NT$1,350
商品編號: clean_dishwash_500_1+3
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商品介紹













  

 

規格說明

【使用方法】

按壓食器清潔皂，以菜瓜布或海棉搓洗後，用清水沖淨即可。 適用於寶寶奶瓶＆奶嘴、蔬菜水果、以及各類鍋、碗、餐具、茶垢、咖啡垢等。

【商品規格】
．品名：食器清潔皂
．規格：8.5 x 8.5x 19 cm
容量：50ml, 500ml, 500ml隨身瓶
．保存期限：3年
．製造日期：標示於瓶身

 

[ 淨淨 clean clean ] 食器清潔皂 50ml / 500ml / 500ml補充瓶

✓奶嘴奶瓶 ✓蔬菜水果✓餐具碗盤

──天然皂味-無香更安心

──免搓慕斯-好沖不殘留

──三合一液態皂-洗淨力加倍

 

▌用最天然的成分，洗家中的碗盤、蔬果、嬰兒奶瓶，才真正安心！

 

───

 

奶瓶洗完還是臭？

泡沫好多，擔心殘留？

化學洗劑，洗得安心嗎？

純天然洗劑，去油力不足難洗淨？

您擔心的，我們全部幫您解決！

 

▌雙重天然成分

[ 天然椰子油 ]- 強效去汙、分解油膩

[ 植萃棕櫚油 ]- 綿密泡沫、去味去垢

[ 小蘇打 ] - 完美比例添加，洗得乾淨，不傷手

 

✔深入洗淨、無味安心

✔乾淨安心、守護食安

✔一刷即淨、輕鬆好用

 

❣貼心壓頭設計：免搓揉，輕鬆擠出慕斯泡泡。

❣好沖好洗設計：綿密幕斯泡泡，一沖即淨，殘留問題不擔心。

 

▌拒絕額外添加物

×香精料 ×石化防腐劑

×精油   ×EDTA     ×SLS


【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$799免運 | 海外 $3000免運)
．宅配：結帳滿＄799免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價

【 二 】付款方式
・線上刷卡(海外可刷銀聯卡)
．Line pay
．街口支付
．宅配貨到付款
．超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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