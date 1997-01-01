【淨淨】食器清潔皂1+1(正常瓶×1 + 補充瓶×1)

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【使用方法】
按壓食器清潔皂，以菜瓜布或海棉搓洗後，用清水沖淨即可。 適用於寶寶奶瓶＆奶嘴、蔬菜水果、以及各類鍋、碗、餐具、茶垢、咖啡垢等。
【商品規格】
．品名：食器清潔皂
．規格：8.5 x 8.5x 19 cm
．容量：50ml, 500ml, 500ml隨身瓶
．保存期限：3年
．製造日期：標示於瓶身
[ 淨淨 clean clean ] 食器清潔皂 50ml / 500ml / 500ml補充瓶
✓奶嘴奶瓶 ✓蔬菜水果✓餐具碗盤
──天然皂味-無香更安心
──免搓慕斯-好沖不殘留
──三合一液態皂-洗淨力加倍
▌用最天然的成分，洗家中的碗盤、蔬果、嬰兒奶瓶，才真正安心！
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奶瓶洗完還是臭？
泡沫好多，擔心殘留？
化學洗劑，洗得安心嗎？
純天然洗劑，去油力不足難洗淨？
您擔心的，我們全部幫您解決！
▌雙重天然成分
[ 天然椰子油 ]- 強效去汙、分解油膩
[ 植萃棕櫚油 ]- 綿密泡沫、去味去垢
[ 小蘇打 ] - 完美比例添加，洗得乾淨，不傷手
✔深入洗淨、無味安心
✔乾淨安心、守護食安
✔一刷即淨、輕鬆好用
❣貼心壓頭設計：免搓揉，輕鬆擠出慕斯泡泡。
❣好沖好洗設計：綿密幕斯泡泡，一沖即淨，殘留問題不擔心。
▌拒絕額外添加物
×香精料 ×石化防腐劑
×精油 ×EDTA ×SLS
【注意事項】
．使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
．肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
．使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
．請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
．因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
【 一 】運費計算方式(國內$799免運 | 海外 $3000免運)
．宅配：結帳滿＄799免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價
【 二 】付款方式
・線上刷卡(海外可刷銀聯卡)
．Line pay
．街口支付
．宅配貨到付款
．超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)