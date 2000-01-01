【BIO碧歐斯】超能煥白極光亮膚霜-50ml

超能煥白亮膚霜

-煥白紅潤、改善暗沉臘黃、水嫩透亮

刺眼陽光帶來的紫外線 和 室內光線的雙重傷害

讓妳肌膚暗沉、外表看起來更顯老了嗎？

↓不只如此，而且↓

[明顯看得出肌膚乾燥、脫皮]

紫外線的熱度、加上室內冷氣一整天，讓妳肌膚的水分快速失，加上膚色愈來愈深，皮膚上的乾燥、脫皮也變得更明顯了…

[黑眼圈怎麼樣都消不了]

受到紫外線刺激後會促進黑色素的生成，加上工作壓力 / 家庭照顧的壓力，讓黑色素無法完整代謝、漸漸沉澱，成為臉色黯沉及色斑的源頭，看起來超沒精神的。

[上妝容易出現不均勻色塊、容易脫妝]

因為臉部吸收光線的不均勻，長時間下來，讓膚色有了色差不勻，上妝後不只有不自然的不勻色塊，更讓妳容易脫妝

因為肌膚暗沉、泛黃、以及乾巴巴，讓妳整個人看起來「顯老」、「沒精神」的困擾，就讓 「Bio 碧歐斯 超能煥白滲透水」和妳一起加油！

【山茶花萃取】 - 本身擁有強韌生命力及超強濕力，能防止肌膚乾燥，保濕同時亮白。

【熊果素】 - 從熊果植物提煉出的淨白淡化斑點成分，能抑制黑色素形成，重現肌膚無暇白皙。

【傳明酸】 - 能抑制黑色素形成，改善粉刺、痘痘處理不當，而留下而的斑點，讓肌膚亮白有光澤