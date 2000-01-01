【BIO碧歐斯】超能煥白極光亮膚霜-50ml

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超能煥白亮膚霜
-煥白紅潤、改善暗沉臘黃、水嫩透亮
刺眼陽光帶來的紫外線 和 室內光線的雙重傷害
讓妳肌膚暗沉、外表看起來更顯老了嗎？
↓不只如此，而且↓
[明顯看得出肌膚乾燥、脫皮]
紫外線的熱度、加上室內冷氣一整天，讓妳肌膚的水分快速失，加上膚色愈來愈深，皮膚上的乾燥、脫皮也變得更明顯了…
[黑眼圈怎麼樣都消不了]
受到紫外線刺激後會促進黑色素的生成，加上工作壓力 / 家庭照顧的壓力，讓黑色素無法完整代謝、漸漸沉澱，成為臉色黯沉及色斑的源頭，看起來超沒精神的。
[上妝容易出現不均勻色塊、容易脫妝]
因為臉部吸收光線的不均勻，長時間下來，讓膚色有了色差不勻，上妝後不只有不自然的不勻色塊，更讓妳容易脫妝
因為肌膚暗沉、泛黃、以及乾巴巴，讓妳整個人看起來「顯老」、「沒精神」的困擾，就讓 「Bio 碧歐斯 超能煥白滲透水」和妳一起加油！
【山茶花萃取】 - 本身擁有強韌生命力及超強濕力，能防止肌膚乾燥，保濕同時亮白。
【熊果素】 - 從熊果植物提煉出的淨白淡化斑點成分，能抑制黑色素形成，重現肌膚無暇白皙。
【傳明酸】 - 能抑制黑色素形成，改善粉刺、痘痘處理不當，而留下而的斑點，讓肌膚亮白有光澤
【使用方法】
夜間基礎清潔、化妝水和精華液後，取適量晚霜均勻塗抹於臉部與頸部，輕柔按摩至完全吸收。
【商品規格】
．成分：山茶花萃取、熊果素、傳明酸、煥白胜肽
．規格：8 x 8 x 6.5cm
．容量：50g
．保存期限：3年
．製造日期：標示於瓶身
【注意事項】
‧使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
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